Senado discute leyes secundarias a Reforma Judicial para definir reglas en elección

Antes de definir candidatos, el sábado 12 de octubre, comisiones del Senado realizarán el proceso de insaculación (tómbola) para definir a qué cargos de magistrados y jueces se puede aspirar en la elección del primer domingo de junio de 2025.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El Pleno de la Cámara de Senadores inició este jueves la discusión de las iniciativas a las leyes secundarias que anunció el lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que detallarán el proceso electoral extraordinario que culminará en la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.

El Senador Ignacio Mier Velazco confirmó que se descartará la reserva hecha en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativo del Senado por el Senador Manuel Huerta, que le daban capacidad de veto al poder ejecutivo y legislativo sobre los candidatos filtrados por los comités de elección.

“Nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reforma, aprobado por la mayoría de los integrantes de pleno en una mayoría calificada (…) No va a haber, de ninguna manera, ningún veto para ninguno de los aspirantes”, aseguró el morenista.

La declaración ocurre después de que, ante una pregunta de la prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum informara esta mañana que se había descartado dicho cambio: “Se quitó. Nosotros no estuvimos de acuerdo. Había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no. No debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución”, afirmó la mandataria.

🗳️📌 SHEINBAUM ORDENA RETIRAR VETO APROBADO POR MORENA EN REFORMA JUDICIAL En su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo con el veto aprobado en comisiones del Senado. Este veto permitiría que la Presidencia, el Congreso y la Suprema Corte… pic.twitter.com/8XfwLqENnP — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 10, 2024

En la discusión en el Senado, la legisladora panista, Mayuli Latifa Martínez Simón, denunció que los cambios a las leyes se han querido aprobar en fast-track. “Quienes estamos en la oposición decimos firmemente que hay suspensiones ordenadas por jueces federales, y que, evidentemente, para nosotros estamos en desacato en este Senado de la República”, agregó.

Por su parte, la Senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también anunció su voto en contra, y la del partido. “Hemos señalado nuestro rechazo porque está politizando a un poder que bajo a nuestra opinión debe mantenerse ajeno a la política, el Poder Judicial”, declaró.

Asimismo, denunció que apenas se les dieron a las y los senadores 28 horas para discutir las leyes secundarias, lo que provocará que se cometan errores. “Alcanzamos a identificar varios errores”, sostuvo, al respecto de la conformación de los comités de selección.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral detallan las reglas y fechas del proceso de elección popular de juzgadores, así como los motivos de nulidad y solicitud de impugnaciones.

Asimismo, el sábado 12 de octubre las comisiones referidas realizarán el proceso de insaculación (tómbola) para definir qué cargos de magistrados y jueces se elegirán el primer domingo de junio de 2025.

La Senadora morenista Lilia Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que será el sábado cuando se detalle cómo será el proceso de insaculación, es decir, precisar cuándo se van a inscribir los aspirantes, en dónde y con quién. Hasta el momento, dijo, aún no definen cuántos aspirantes van a ser.

“Como pueden ser cinco pueden ser 50 aspirantes o en un momento dado pueden ser 500, entonces vamos a tener cómo se van a depurar las personas que van a participar. El sábado estamos citadas las comisiones de Gobernación, de Justicia y Mesa directiva precisamente para procesar el cómo, el cuándo, el dónde, el quiénes de esta insaculación”, adelantó la Senadora en entrevista con “Dos con Todo” de Sinembargo al Aire.

Y añadió: “No es así como que los senadores de la Comisión van a hacer la insaculación y van a sacar los nombres de los que van a ser los candidatos, sino que aquí las reglas van a ser importantes: ¿cuándo se van a inscribir los aspirantes?, ¿en dónde?, ¿con quién? Todo eso nos falta regularlo y lo vamos a hacer el sábado y ya les diremos”.

Por parte del bloque opositor, senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron la rapidez con que se discutieron las leyes secundarias y cuestionaron que sea Morena, en el Ejecutivo y con mayoría en el Legislativo, quien apruebe qué candidatos aparecerán en las boletas, lo cual rechazó la senadora Lilia Valdez, presidenta de la comisión de Gobernación.

El Senador panista Ricardo Anaya expuso que en los hechos será Morena quien valide quiénes serán los candidatos que saldrán en las boletas y cuestionó que las leyes secundarias no expliquen cómo se votará entre miles de candidatos.

“Morena, a través del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial, tiene el control total y absoluto de todas y cada una de las candidaturas. Es decir, están engañando a la gente diciendo que van a poder votar de manera libre y secreta porque ustedes van a definir quién aparece en la boleta. No va haber una persona en la boleta que no esté palomeada por ustedes. Segundo, el día de la elección es por circuito judicial. En el circuito judicial de la CDMX va haber 2 mil 160 candidatas y candidatos para elegir a 344 personas y ustedes siguen sin dar una explicación razonable de cómo va ocurrir eso en la realidad”, aseveró el panista.

¿QUÉ DICE LEY DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES?

El INE y los Organismos públicos locales organizarán las elecciones el primer domingo de junio de 2025 desde las 8 de la mañana.

La autoridad electoral llevará a cabo la elección a nivel nacional, por circuito judicial o circunscripción plurinominal dependiendo el marco geográfico.

El INE debe vigilar que ninguna persona candidata reciba financiamiento público o privado en sus campañas. Cada candidato tendrá que financiar su propia campaña de 60 días:

“El INE vigilará que ningún partido político, persona servidora pública ni institución pública realicen erogaciones a favor o en contra de las personas candidatas. Para ello, establecerá topes de gastos personales en función del tipo de elección que se trate y fiscalizará su ejercicio. Para lo anterior, el INE podrá requerir a las personas candidatas la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos”, dice la ley secundaria en el dictamen aprobado por comisiones del Senado.

Para la Senadora Lilia Valdez, la ventaja es que quien aspire a ser juez no va a tener que recurrir a los partidos ni otros grupos para obtener dinero y deber favores, pero sí tendrán acceso gratuito a entrevistas en medios.

“(Quien aspire) no va a tener compromiso con los partidos, no va a poder aspirar a asociaciones de empresarios o de grupos empresariales y no va a tener el compromiso con ellos, va a tener, los que aspiren, acceso libre gratuito a los medios, a todos los medios, y eso se va a tener que regular, y de ahí presentarse con la ciudadanía”, dijo.

La Senadora Lilia Valdez planteó que es importante también fiscalizar las cuentas bancarias de los familiares por la posibilidad de que pongan dinero para la campaña del candidato o candidata y se tenga que revisar si son recursos legales.

“No va ser necesario tener grandes cantidades como para legislador o legisladora para ser un juzgador. Los topes de campaña del INE para senador –que jamás pensé en rebasar– era de 5 millones de pesos”, aseguró.

COMITÉS DE EVALUACIÓN

El Senado de la República emitirá la convocatoria general dirigida a los Poderes de la Unión para integrar el listado de candidaturas, a más tardar el 16 de octubre del 2024.

A más tardar el 31 de octubre de 2024, cada Poder de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deberá instalar un Comité de Evaluación, el cual procederá a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo.

Los Comités de Evaluación seleccionarán los perfiles mejor evaluados en una proporción de diez personas para cada cargo de ministros de la Suprema Corte, magistradas de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como las personas juezas integrantes de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación

El plazo para que las personas interesadas se inscriban en las convocatorias emitidas por los Comités de Evaluación comprenderá del 5 de noviembre al 24 de noviembre de 2024.

Los Comités de Evaluación seleccionarán los perfiles mejor evaluados para cada cargo y remitirán los listados correspondientes a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión, los cuales determinarán su conformidad a más tardar el 4 de febrero de 2025.

Al respecto, la Senadora Valdez comentó: “La oposición desde ayer o mucho antes de ayer ha objetado todo este proceso de reforma y ellos anoche insisten, y probablemente vayan a seguir insistiendo, en que Morena va a controlar los candidatos. Creo que primero tenemos que saber quiénes aspiran. ¿Van a ser pura gente afín a Morena que aspire? No le veo lógica. Creo que no es por ahí la línea y en eso sí están equivocados, las reglas van a ser claras, van a ser entre las diferentes bancadas las que propongan quiénes son los candidatos y allí la oposición tiene buenos perfiles, tiene buenos candidatos y los irá a proponer”.

Una vez que los Poderes determinen su conformidad sobre los listados de las personas finalistas, ya sea total o parcialmente, serán devueltos a los Comités de Evaluación respectivos para que, mediante insaculación pública, los ajuste al número de postulaciones que correspondan a cada cargo

El Senado integrará los listados y expedientes de las personas postuladas por cada Poder de la Unión y los remitirá al INE, a más tardar el 12 de febrero de 2025.

LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Ante irregularidades en la elección de juzgadores, esta Ley de Medidas de Impugnación en Materia Electoral garantiza a los candidatos a magistrados, jueces y ministros un recurso que les permita tramitar inconformidades ante el Tribunal Electoral.

En el caso de la impugnación de la elección de los magistrados del Tribunal Electoral, para que no sean juez y parte, el pleno de la Corte resolverá la inconformidad

La impugnación deberá promoverse a más tardar dentro de los cuatro días posteriores a que el Consejo General del INE publique los resultados.

Las causales de nulidad debidamente acreditadas son: cuando gastos de campaña excedan en 5 por ciento del monto autorizado; cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión; cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; cuando se acredite el uso ilegal de financiamiento público o privado o cuando se acredite que partidos políticos o servidores públicas beneficiaron o perjudicaron indebidamente una campaña.

Luego de discutirse en el pleno del Senado, se prevé que el dictamen de leyes secundarias se discuta y vote en la Cámara de Diputados el próximo lunes.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez