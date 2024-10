Una fuga de gas en la refinería Deer Park deja 2 muertos y 5 trabajadores afectados

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la tarde de este jueves se registró una fuga de gas ácido en una de las unidades de proceso que forman parte de la refinería Deer Park, en Texas, incidente que provocó el fallecimiento de dos persona y que dejó a otras más heridas.

A través de un comunicado, la empresa petrolera señaló que la fuga se registró a las 16:40 horas, tras lo cual se activaron los protocolos de emergencia correspondientes, además de que se dio aviso a las respectivas autoridades locales para su apoyo en las tareas de contención y atención a las personas que resultaron afectadas.

De acuerdo a lo mencionado por Pemex en su mensaje, “se detuvo la operación de la unidad de coquización y unidades de hidrotratamiento” con el objetivo de mitigar el impacto de la fuga.

Asimismo, la empresa mexicana detalló que se implementaron acciones para ventilar el área, para lo cual se notificó a las autoridades locales “bajo los mecanismos que indica el protocolo”.

A su vez, Ed Gonzalez, Sheriff del condado de Harris, reportó a través de sus redes sociales que su equipo estaba respondiendo de forma positiva a la situación, la cual parecía “estar contenida” y que no representaba ningún peligro para la comunidad externa.

All info remains preliminary, as situation remains fluid. Our team is responding. Situation seems contained to the scene, and no threat to the external community. https://t.co/6Dg7bvNk0F

Por su parte, ante la fuga registrada, la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Deer Park hizo un llamado a la población local para quedarse dentro de sus hogares, cerrar todas las puertas y ventanas, y apagar sus equipos de aire acondicionado hasta nuevo aviso.

“Nuestro sistema de notificación de emergencia está experimentando dificultades técnicas con el Código Rojo. Algunos residentes pueden no recibir notificaciones”, apuntó la Oficina en su aviso.

Del mismo modo, las autoridades de la ciudad de Pasadena, Texas, alertó a las ciudadanas y los ciudadanos que había implementado las mismas medidas.

Please stay indoors, close all windows, doors, turn off the air-conditioner, and wait until an all clear has been released.

Our emergency notification system is experiencing technical difficulties with CodeRED. Some resident may not receive notifications.

(2/2) pic.twitter.com/W8k5HMTc6M

— DeerParkOEM (@deerparkoem) October 11, 2024