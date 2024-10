Donald Trump afirma que buscará renegociar el T-MEC si regresa a la Presidencia de EU

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano, Donald Trump, declaró este jueves que, de llegar nuevamente a la Presidencia, buscará renegociar el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), con el fin de imponer medidas que frenen el ingreso de productos de origen chino y de otros países a territorio estadounidense, a través de México.

En un discurso que ofreció ante empresarios del Club Económico de Detroit, Trump afirmó que “al asumir el cargo” de Presidente, notificará a México y Canadá su intención de invocar una cláusula de renegociación del T-MEC, misma que habría sido incluida en el acuerdo comercial cuando fue negociado con él aún a la cabeza del Gobierno estadounidense.

Durante su participación en el evento, el exmandatario se afanó de haber logrado que dicha cláusula formara parte del tratado, al señalar que ni México ni Canadá querían aceptarla, pero amenazó con no firmar si no cedían, por lo que terminaron accediendo.

PRESIDENT TRUMP: "To that end, I am announcing today that upon taking office, I will formally notify Mexico and Canada of my intention to invoke the 6-year-renegotiation provision of the USMCA… And I will seek strong new protections against trans-shipment, so that China and… pic.twitter.com/zNtIuedtON

