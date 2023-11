Secretaria Ejecutiva del SNPC pedirá licencia al cargo para ser candidata por Morena

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Clara Luz Flores, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hizo oficial este viernes que será aspirante por Morena al Senado de la República.

Al finalizar el foro “Hablemos de Igualdad: construyendo espacios seguros”, la funcionaria confirmó que pedirá licencia definitiva para buscar un lugar en la Cámara Alta.

“Regreso a trabajar precisamente, a solucionar los problemas, lo que siempre he hecho: a solucionar los problemas, a generar políticas públicas para solucionar los problemas que aquejan a la gente”, agregó.

Clara Luz Flores no detalló a que hora presentaría la solicitud para dejar el cargo, pero aseguró que sería durante el transcurso del día.

Además, compartió que se abrió un registro para los aspirantes a competir en las elecciones de 2024 al Senado por Morena en el cual ya participa y más adelante será parte de varios comités internos que realiza el partido con los militantes y de la precampaña que arrancará el próximo domingo.

“El domingo empezamos con el proceso. Empezamos en Salinas”, anunció.

Respecto a la licencia tramitada por su excontrincante y ahora Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que será la población quien lo califique.

“Debemos de ser conscientes y congruentes, y precisamente por esa congruencia es que yo estoy dejando mi encargo para no dedicarte a una cosa y a otra cosa. Yo no fui electa de representación y de elección popular, pero los que tienen esa responsabilidad, no hay nadie más que la ciudadanía que juzgue si es que cumple o no cumple con lo que se les prometió”, concluyó.