Víctimas de delitos exigen al Congreso de la CdMx ratificar a Ernestina Godoy en FGJ

Las víctimas compartieron sus vivencias para tener acceso a la justicia y la forma en que fueron atendidas en las audiencias ciudadanas para desempolvar carpetas de investigación que estuvieron guardadas en los archivos de la FGJ-CdMx durante años.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Familiares y víctimas de delitos defendieron este viernes el avance que han tenido sus carpetas de investigación durante la administración de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Ernestina Godoy Ramos, en materia de feminicidios, desaparición de personas, despojos, violación y discriminación laboral, entre otros delitos.

Desde el Congreso de la Ciudad de México y acompañadas de las diputadas locales de Morena, Martha Ávila Ventura y Nancy Núñez Reséndiz, las cinco víctimas compartieron sus casos y cómo accedieron a la justicia por la atención de la FGJ-CdMx, después de que sus carpetas de investigación fueran archivadas por años.

Para las víctimas, la presencia de la Fiscal Ernestina Godoy ha sido clave para que hoy esten en la cárcel sus feminicidas, violadores y delincuentes que les causaron daño.

Norma Murillo Bedolla, integrante del Colectivo Voces de la Ausencia, relató que su hija Norma Valeria fue asesinada por su novio y la Fiscal capitalina le prometió justicia: “El asesino de mi hija hoy se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de 45 años por feminicidio, él era un ex policía. La Fiscal siempre ha apoyado a Voces de la Ausencia, he visto cómo han encontrado a niñas desaparecidas, he visto como han detenido a los asesinos de nuestras hijas, sin ella no hubiera habido justicia, porque el asesino de mi hija estaba trabajando en el Estado de México como policía y ella mandó a sus agentes a detenerlo”, afirmó.

María del Carmen Gallardo recordó por su parte que su hija Guadalupe Pamela Gallardo Volante desapareció en la CdMx en el 2017, pero que, cuando entró la Fiscal Godoy, sintió que habían avances para poder encontrar a su hija junto con otros compañeros que también tienen a familiares desaparecidos.

“Nosotros no somos carpetas, nosotros no somos partidos, nosotros somos madres buscadoras que seguimos buscando a nuestras hijas. No somos carpetas, somos familias rotas”, sostuvo.

Otra de las víctimas, Brenda Gil, del Colectivo Voces Ausentes, agradeció a la funcionaria capitalina por atender el caso del feminicidio cometido en contra de una de sus primas, la cual fue golpeada y calcinada por su pareja en el 2018 a pocos días de que ella llegó a la Fiscalía

En seguida, Máximo Romero comentó que, junto con su hermano César, fue objeto de un despojo de un terreno por parte de un grupo delincuencia de aproximadamente 20 personas, dentro de los que se encuentran abogados, familiares y gente que se prestó para el despojo, pero su carpeta empezó a avanzar de una manera contundente para hacerse justicia.

Para Magdalena Castillo Bolaños, el apoyo de la Fiscal también fue imprescindible para que su carpeta de investigación sobre despojo estuviera en proceso de resolución. “Vengo a apoyar a la Fiscal porque yo soy un testimonio del trabajo que hace como Fiscal”, afirmó.