Hoja en blanco, llegará a La Teatrería una obra para reflexionar y accionar

Marta Ro presentará en La Teatrería la obra “Hoja en Blanco” que, de acuerdo con la autora, es ideal para quienes sienten que no avanzan en su vida o en sus resultados.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La obra Hoja en blanco llegará a La Teatrería de la mano de Marta Ro, quien a través de su experiencia como coach de liderazgo y su formación en teatro, busca hacer que el público realicé una reflexión e introspección para derribar lo que los limita.

Marta Ro aparece en el escenario y empieza a contar su vida, desde que era una niña que practicaba ballet, una adolescente, su etapa más rebelde, su camino para dejar atrás lo que la limitaba, hasta el ser humano en el que se convirtió. Marta usa la historia de su vida como un vehículo para que el espectador en algún momento se identifique y logré despertar para seguir y hacerse responsable de sí mismo y de buscar lo que quiere.

“Una invitación constante a tomar la responsabilidad de su vida, una invitación a tomar su plumón, rayar la hoja y salir al mundo honrando su autenticidad. Una invitación a una vida de libertad, en su camino, en sus intereses, opiniones, relaciones, etc.”, señaló Marta en un comunicado.

El escenario se llena de energía con esta obra, ya que su protagonista y creadora, Marta, se involucra desde el primer momento con el público, lo cierto es que este monólogo rompe totalmente la cuarta pared, incluso pareciera por momentos que no hay un guion como tal, al menos no uno estricto, ya que Marta parece contar todo como en una plática con amigos, lo que le permite a Marta cuestionar a los asistentes y reír con ellos.

Si lo que se busca es teatro clásico, esta no es la opción, incluso por momentos se siente con tintes de stand up, y algo clave es que Marta Ro es una speaker que lleva más de 15 años haciendo coaching, lo que sin duda se nota en todo momento, además del final cuando realiza una pequeña sesión con los asistentes y profundiza un poco más acerca de lo que representa la “Hoja en Blanco”. Así que, si lo tuyo no es el coaching, esta obra no es para ti.

De acuerdo con su comunicado, la obra se recomienda para mayores de 15 años, para personas que se sientan atorados, que deseen empezar de cero o que simplemente han resistido ir a terapia, para personas que sienten que no avanzan en su vida o en sus resultados, para personas que resisten quienes son, se juzgan a sí mismos, para personas víctimas del tiempo, compañeros de trabajo, circunstancias en general.

Su duración es de 2 horas (1 hora con 30 min. de función más 30 min. de coaching que puede extenderse), cuenta con música original escrita por Marta Ro, Michelle Blanc y Jean Pierre Blanc, la producción de arte visual que sostiene la experiencia está a cargo de Romina Moscosa.

Hoja en blanco se presentará en La Teatrería (Tabasco 152, Roma Nte., Cuauhtémoc, Ciudad de México) el 18 de enero a las 12 del día y los boletos se pueden adquirir en martaro.com.mx.