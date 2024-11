Árbol de Navidad del Rockefeller Center llega a NY para iniciar la temporada festiva

El árbol de Navidad del Rockefeller Center llegó a Nueva York, marcando el inicio de la temporada festiva con su impresionante abeto noruego de 22.5 metros y 50 mil luces LED, que será iluminado el 4 de diciembre.

NUEVA YORK (AP) — El árbol de Navidad del Rockefeller Center llegó a la ciudad de Nueva York, marcando el inicio de la temporada festiva en la Gran Manzana.

El abeto noruego de 74 pies fue transportado la tarde del sábado hasta el Center Plaza de Manhattan para ser colocado con ayuda de una grúa.

The 2024 Rockefeller Center Christmas Tree is officially here. Now it’s time to decorate 🎄 pic.twitter.com/scbHBXlLMv — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 9, 2024

Se necesitarán ocho kilómetros de luces con más de 50 mil focos LED multicolor para envolver el árbol, cuyo diámetro mide 13 metros.

Lo coronará una estrella resplandeciente Swarovski con 3 millones de cristales.

The Christmas Tree has arrived at Rockefeller Center in New York City! 🎄 The 74-feet-tall, 43-foot-in-diameter, 11-ton Rockefeller Center Christmas Tree is from West Stockbridge, MA. pic.twitter.com/i88TUnqmTR — NewYorkCityKopp (@newyorkcitykopp) November 9, 2024

El imponente conífero, donado por la familia Albert de West Stockbridge, Massachusetts, fue talado el jueves por la mañana y viajó 225 kilómetros sobre la plataforma de un camión.

Es el primer árbol de Navidad del Rockefeller Center que proviene de Massachusetts desde 1959.

The Rockefeller Center Christmas Tree is here! #nyc pic.twitter.com/7HriiMkbZM — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) November 9, 2024

La ceremonia de iluminación está programada para el 4 de diciembre.

Cuando sea desmontado en enero, el árbol será convertido en madera para Habitat for Humanity.