Erika Buenfil y su hijo Nicolás dan positivo a COVID; “estoy bien”, dice la actriz

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La actriz Érika Buenfil compartió a través de sus redes sociales que se contagió de la COVID-19 al igual que su hijo Nicolás, luego de hacerse una prueba rápida y una laboratorio, donde ambas arrojaron el resultado positivo.

“Estoy bien, mis síntomas han sido fáciles de llevar, mucha tos, poco dolor de cuerpo y no he tenido temperatura”, explicó Buenfil.

“Yo me di cuenta el jueves y esa misma noche me hice una prueba rápida, salió positiva, fui a un laboratorio a hacerme la PCR y también salió negativa. Me encerré, no había querido estar con nadie ni en las redes, es mi cuarto día de encierro, sé que son siete días de encierro, ya estoy mucho mejor”, dijo la actriz.

En el video compartido, la actriz recomendó a sus seguidores vacunarse y seguirse cuidando de la COVID-19 en su variante Delta y Ómicron, y llamó a no bajar la guardia en la cuestión de la sana distancia y los cuidados sanitarios.

También destacó Buenfil que se había “salvado” durante dos años al no contraer antes coronavirus.