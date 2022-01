“Doomscrolling”, el comportamiento basado en atracarse de noticias negativas

Miami, 10 ene (EFE).- Investigadores de la Universidad de Florida (UF) concluyeron en un estudio publicado este lunes que el “doomscrolling”, el término usado en inglés para referirse a la acción de atracarse de noticias negativas, es “un comportamiento nuevo y único” que se da en personas de todo el espectro ideológico.

Con el estudio publicado en la revista Technology, Mind, and Behavior de la Asociación Estadounidense de Psicología, Benjamin K. Johnson, Bhakti Sharma y Susanna S. Lee se propusieron determinar si el “doomscrolling” era solo un nuevo nombre para un problema ya existente y concluyeron que no.

Se cree que el término se originó en 2018 en Twitter y ganó popularidad en 2020 durante el apogeo de la pandemia de la COVID-19.

Cuando los usuarios de las redes sociales que quieren estar al día con las últimas noticias empiezan a realizar una búsqueda compulsiva de información negativa en Internet se produce el “doomscrolling”, según los investigadores de UF.

