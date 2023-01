Soldados ucranianos serán entrenados en EU para uso de sistema de defensa antimisiles

Washington/Madrid, 11 de enero (AP/EUROPA PRESS).- Alrededor de 100 soldados ucranianos viajarán a Fort Sill, en Oklahoma, presumiblemente la próxima semana para empezar a entrenarse en el sistema de defensa antimisiles Patriot, con lo cual Kiev estará más cerca de obtener la protección contra los continuos ataques con misiles de Rusia que tanto tiempo lleva buscando.

Ucrania lleva meses solicitando que Estados Unidos le proporcione el sistema de defensa con misiles guiados tierra-aire Patriot porque puede atacar aviones, misiles crucero y misiles balísticos de corto alcance. Durante su visita a Estados Unidos a finales de diciembre, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que el envío de la batería supondría una diferencia significativa a la hora de reforzar las defensas de Kiev contra la invasión rusa.

El número de ucranianos que acudirán a Fort Sill es aproximadamente el que se necesita para operar una batería, y se centrarán en aprender a manejar y a dar mantenimiento a los Patriot, dijo el martes el portavoz del Pentágono, el general de la Fuerza Aérea Pat Ryder.

La decisión de Kiev de retirar efectivos del campo de batalla para entrenarse al otro lado del Atlántico es poco habitual, aunque ha enviado fuerzas para un entrenamiento de corta duración en bases europeas para otros sistemas complejos que ha recibido, como el lanzacohetes HIMARS.

Normalmente, la instrucción de los Patriot puede durar varios meses, pero “cuanto más tiempo estén esos soldados fuera de la línea de combate, menos estarán participando en combate”, explicó Ryder, por lo que el entrenamiento se acortará. La selección de Fort Sill se debe a que ya cuenta con escuelas de entrenamiento de Patriot, según Ryder.

Estados Unidos prometió una batería Patriot en diciembre como parte de un paquete de ayuda militar. La semana pasada, Alemania prometió proporcionarle a Ucrania también una batería Patriot.

RUSIA CONSIDERA ENTRENAMIENTO A SOLDADOS UCRANIANOS COMO PARTICIPACIÓN DE EU EN LA GUERRA

Las autoridades rusas han considerado que Estados Unidos ha confirmado su participación en la guerra de Ucrania con la decisión del Pentágono de entrenar soldados ucranianos en el uso de sistemas de defensa antiaérea Patriot.

El Embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha afirmado que esta “decisión del departamento militar estadounidense de organizar un curso de formación en Oklahoma es otra confirmación de la participación de facto de Washington en el conflicto ucraniano del lado de los criminales nazis de Kiev”.

Antonov ha explicado que los expertos en los medios estadounidenses están “admitiendo abiertamente que el entrenamiento del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Estados Unidos significa ampliar la participación del país en la confrontación”.

💬Anatoly Antonov: The decision by the U.S. Department of Defense to organize training at Fort Sill in Oklahoma is another confirmation of Washington's de facto involvement in 🇺🇦 conflict on the side of Nazi criminals from Kiev.

🪢 Read in full: https://t.co/bUN2VB3xeX pic.twitter.com/YoipPM14Ht

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2023