Pink Floyd elimina toda su música de plataformas de Streaming en Rusia

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- La banda de rock británica, Pink Floyd, se unió al apoyo hacía Ucrania por la invasión rusa y eliminó toda su música de los servicios de streaming en Rusia y Bielorrusia.

A través de sus redes sociales, la banda compartió un comunicado informando su decisión por eliminar su música de esos países.

Los discos eliminados van desde 1973 como “The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Wish You Where Here”, hasta los más recientes, “Home”, “Night”, The Later Years”.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u

— Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022