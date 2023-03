Empresas de EU piden usar más herramientas de T-MEC contra México por tema energético

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– Grupos empresariales estadounidenses enviaron una carta a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en la que solicitaron que el Presidente de EU, Joe Biden, usar todas las herramientas disponibles bajo el T-MEC para que México cumpla con los compromisos en materia de energía.

Por medio de una carta dirigida a la Representante Comercial de EU, Katherine Tai, — y firmada por el Instituto Estadounidense del Petróleo, la Asociación Estadounidense de Energías Limpias y la Asociación Nacional de la Industria de las Manufacturas–, se apuntó que si bien ya se solicitaron las consultas contra México a mediados del año pasado, “se necesitan más acciones luego de que el Gobierno mexicano no se compromete constructivamente en el proceso”.

Las organizaciones señalaron que el Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, no ha sido constructivo en el proceso de consultas iniciado en julio de 2022 bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC), miembros de la iniciativa privada estadounidense pidieron usar todas las herramientas comerciales disponibles en el acuerdo.

.@mj_sommers on the urgent need for an offshore leasing plan to meet energy needs & climate goals: “We’re 250 days from when the last 5-year plan expired. Are they going to do a 5-year plan that actually encourages development in the Gulf of Mexico?” https://t.co/AOHcY5d22x

— American Petroleum Institute (@APIenergy) March 10, 2023