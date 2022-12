EU y Canadá abordan disputa energética con México; sigue amenaza a inversiones, dicen

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La ministras de Comercio de Estados Unidos y Canadá, Katherine Tai y Mary Ng, respectivamente, concertaron una reunión virtual en la que abordaron la controversia que ambos países tienen con México en materia energética respecto al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), las funcionarias “discutieron la cooperación en foros multilaterales, así como las consultas en curso bajo el Tratado México-EU-Canadá [T-MEC] sobre ciertas medidas energéticas mexicanas que siguen amenazando inversiones estadounidenses y canadienses”.

U.S. government again raises concerns with Bills C-11 and C-18 in a bilateral meeting with Canadian International Trade Minister @mary_ng. These bills are on a clear track for a trade dispute and the prospect of billions in retaliatory tariffs.https://t.co/AZpRBuOHQg pic.twitter.com/PwN4reLdbX

— Michael Geist (@mgeist) November 30, 2022