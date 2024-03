Jaime Barrera, periodista en Jalisco, está desaparecido; Alfaro confirma búsqueda

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- Este lunes fue reportada la desaparición del periodista Jaime Barrera Rodríguez, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La funcionaria morenista Itzul Barrera, quien también es hija del comunicador, dio aviso en sus redes sociales sobre la desaparición de su padre, a lo que pidió ayuda para enviar cualquier tipo de información útil para dar con su localización.

“Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él, por favor les pido que difundan”, escribió.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, usó sus redes sociales para confirmar la desaparición del reportero, por lo que las autoridades de dicha entidad se encuentran actualmente laborando los esfuerzos para dar con Barrera Rodríguez.

De acuerdo con un tuit publicado en su cuenta de X, el periodista no acudió a su noticiero y desde el mediodía su familia no ha podido localizarlo.

“Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, concluyó.

Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las…

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 12, 2024