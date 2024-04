“Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey”, dice Xóchitl

La aspirante presidencial del bloque opositor hizo estas declaraciones durante un evento en el Estado de México, en el que estaba recordando algunos momentos del Primer Debate Presidencial, celebrado el domingo pasado en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- “Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”. Con esas palabras respondió Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la oposición, a un comentario que le hizo Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de la izquierda mexicana, durante el Primer Debate Presidencial del domingo pasado, un espacio en el que señaló que mientras ella habita un departamento rentado, su contrincante “vive en una casa del Cártel Inmobiliario”.

“Una de las propuestas que nosotros hacemos con claridad es el Sistema Nacional de Cuidados. Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, declaró en un evento desde Naucalpan, Estado de México.

“Tengo 32 años de ser empresaria de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie ni un peso. Uno puede trabajar. Trabajar no es un delito, lo que es un delito es robar y me reclamó en el debate que la empresa, que yo recibí un contrato… Es de mi esposo, mi esposo es empresario, mi esposo además de empresario, rockero. Y el exesposo de ella, además ratero porque a ese sí lo vimos con bolsas de dinero, con bolsas de dinero de Carlos Ahumada en un escritorio. Eso sí es un delito. Robarse el dinero es un delito. Ser empresario no es un delito. Así es que tienen enfrente a una mujer que sabe generar empleos”, agregó.