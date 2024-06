Me ha gustado el desempeño de la titular del INE; ha actuado bien, dice el Presidente

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes la labor del Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo las elecciones del pasado 2 de junio y defendió que su titular, la Consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, hizo un buen trabajo en los comicios.

“No quiero meterme a opinar sobre el INE, sólo decir que me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE. No sé si esté sometida a presiones o no, pero ha actuado bien”, comentó el Presidente, sin mencionar el nombre de Taddei.