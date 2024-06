Periodista es hallado muerto en Villagrán, GTO. Llevaba desaparecido casi 4 años

La Plataforma por la Paz y la Justicia urgió a que se realice una digna investigación según los estándares nacionales e internacionales.

Por Alfonsina Ávila

León, Gto., 11 de junio (ZonaFranca).- El comunicador Víctor Manuel Jiménez Campos fue localizado sin vida dentro de un pozo de agua en la comunidad San Salvador de Torrecillas en Villagrán, luego de tres años y ocho meses desaparecido.

Se perdió toda noticia de Víctor Manuel a partir del primero de octubre de 2020 en Celaya, cuando reportaba para el periódico policíaco Rotativo Digital.

“Casi culminaba octubre del 2020 querido amigo cuando ya no respondías mis mensajes, ni llamadas, supe que ya no regresaste a casa y al momento no entiendo ni comprendo qué fue lo qué pasó, después de 3 años y ocho meses sin saber de tu paradero”, así expresó en sus redes sociales uno de sus colegas cercanos.

Jiménez Campos será velado por su familia y amigos en el municipio de Celaya.

Ante esto, la Plataforma por la Paz y la Justicia urgió a que se realice una digna investigación según los estándares nacionales e internacionales.

Además recordó que es una obligación de la Comisión Estatal de Víctimas ofrecer asesoría jurídica y apoyo a la familia como víctimas indirectas.

