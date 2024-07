VIDEO ¬ Pelea entre jugadores de Uruguay y aficionados colombianos en la Copa América

Por Juan Lopesino

Ciudad de México, 11 de julio (AS México).- Uruguay perdió los nervios al finalizar el partido y, si bien en la cancha se formó una pelea en la que Luis Suárez fue uno de los futbolistas más encendidos, el hecho más lamentable se produjo en la grada, donde varios internacionales charrúas como Darwin Núñez, Ronald Araújo o José María Giménez se pelearon con aficionados colombianos.

En las imágenes que enseguida corrieron por redes sociales se vio cómo Núñez es el primero en lanzarse contra los espectadores y después llega un amplio grupo de la selección uruguaya en el que se puede distinguir a varios jugadores.

Darwin Nunez jumping into the stands to protect his family from drunk Columbian fans! 👊🇺🇾 pic.twitter.com/IAXAVfvHWb

