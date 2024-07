Benji Gregory, estrella infantil de la serie de TV Alf, muere a los 46 años

Los Ángeles, 11 de julio (La Opinión).- El actor Benji Gregory, recordado por su trabajo en la comedia de los 80 Alf, murió a los 46 años de edad.

De acuerdo con TMZ, Gregory fue hallado sin vida en su vehículo en un estacionamiento del Chase Bank en Peoria, Arizona, el pasado 13 de junio. En el auto también se encontró el cuerpo de su perro de servicio.

Rebecca, la hermana del actor, contó a TMZ que Gregory sufría de depresión y trastorno bipolar, y tenía un trastorno del sueño que a menudo lo mantenía despierto durante días.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte de Benji Gregory y su perro, sin embargo, la familia del actor cree que se pudo haber quedado dormido en su vehículo y morir debido a un golpe de calor.

