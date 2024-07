AMLO insiste en eliminar organismos autónomos; se ahorrarían 100 mil mdp al año, dice

El Presidente ha reiterado en diversas ocasiones su deseo de desaparecer todos los organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana en la eliminación de los organismos autónomos, pues afirmó que se ahorrarían alrededor de 100 mil millones de pesos al año.

Desde Palacio Nacional, López Obrador celebró que con Claudia Sheinbaum como Presidenta de México siga la política de austeridad republicana, aunque refirió que se necesita una “buena reforma administrativa” para trasladar los organismos autónomos a las secretarías de Estado.

“Lo mismo en el caso de los aparatos burocráticos improductivos. Yo creo que sería muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como 100 mil millones de pesos al año, y no pasa nada porque no se despide a los trabajadores, nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo”, declaró.

“Que la función del Instituto [Nacional] de Transparencia [Acceso a la Información y Protección de Datos Personales] pase a [la Secretaría de] Economía; que el Instituto [Federal] de Comunicaciones pase a la Secretaría de Comunicaciones [y Transporte]; que todos los institutos organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica, con Pemex, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad, y que pasen a Pemex. Es que todo lo crearon cuando la idea central del Gobierno era privatizar, entonces necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses”, agregó.

El mandatario señaló que el Gobierno debe ser más eficaz y austero, y así liberar el presupuesto para la inversión y los programas sociales que beneficien a la ciudadanía.

“Yo celebro que se continúe con la política de austeridad republicana. Es que el Gobierno no puede consumir tanto presupuesto. El Gobierno debe de ser eficaz y austero, no ensimismarse, es que antes el presupuesto todo se quedaba en el Gobierno y no se entregaba a la gente el presupuesto. Todo era para lo que se conoce como gasto corriente, no había inversión, no había presupuesto para el desarrollo, no había presupuesto para el bienestar del pueblo”, indicó.

“Entonces, ahora con la austeridad se liberan muchos fondos para la gente. Si no se le da pensión a los expresidentes, se ahorra y ese dinero se utiliza para el bienestar de la mayoría del pueblo. Imagínense cuántos adultos mayores, pagamos la cuenta, si se entregaban cinco millones de pesos mensuales a cada expresidente”, añadió.