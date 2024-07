Shelley Duvall, protagonista de El resplandor, fallece en Texas; tenía 75 años

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio).- Shelley Duvall, la actriz que encarnó a la esposa del torturado Jack Nicholson en El resplandor, el legendario filme de Stanley Kubrick, murió este jueves. La intérprete tenía 75 años.

Duvall falleció mientras dormía en su casa de Texas a causa de complicaciones derivadas de la diabetes, según informó su pareja, Dan Gilroy. “Mi querida, dulce, maravillosa compañera de vida y amiga nos ha dejado. Demasiado sufrimiento, últimamente, ahora es libre. Vuela lejos, hermosa Shelley“, dijo Gilroy en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Duvall nació y creció en Texas. En 1970, conoció al director Robert Altman en una fiesta y éste le pidió que participara en su película El volar es para los pájaros, que supuso su primer papel en la gran pantalla. La actriz protagonizó más películas de Altman, como Los vividores (1971), Ladrones como nosotros (1974), Nashville (1975) o Tres mujeres (1977).

Polaroid of Shelley Duvall from the set of ‘The Shining’, 1980 pic.twitter.com/Jx9y7qTU3Q

