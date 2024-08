De Simone Biles a Léon Marchand e Imane Khelif, París marca la historia del deporte

París le presentó al mundo al “Tipo del caballo con arcos” y “Al verdadero John Wick”, así como la actuación de un profesora australiana que se convirtió en meme en el debut olímpico del breaking.

Por Jenna Fryer

París, 11 de agosto (AP) — Simone Biles se robó el espectáculo en los Juegos Olímpicos de París con un cautivador regreso en el que todo el mundo siguió cada uno de sus movimientos, dentro y fuera del gimnasio.

Todas las miradas se posaron sobre Biles en su camino a cuatro podios, pero los reflectores fueron lo suficientemente brillantes para iluminar nuevos nombres, nuevos rostros y algunas estrellas improbables. La justa parisina será recordada por sus sedes que roban el aliento, un acceso sin precedentes y Snoop Dogg como protagonista en una transmisión televisiva de NBC que rompió récords de audiencia.

París le presentó al mundo al “Tipo del caballo con arcos” y “Al verdadero John Wick”, así como la actuación de un profesora australiana que se convirtió en meme en el debut olímpico del breaking.

Who other than the GOAT Simone Biles to receive the flag for the handoff of LA 2028! ⭐️ #ParisOlympics pic.twitter.com/z4sZHo8ukE — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 12, 2024

En los Juegos en su patio, el nadador francés Léon Marchand brindó una actuación digna de comparaciones con Michael Phelps al sumar cinco medallas, cuatro de ellas de oro.Noah Lyles se coronó como el hombre más veloz de la Tierra al ganar los 100 metros, pero después de finalizar tercero en los 200 metros —su primera derrota en su evento favorito desde los Juegos de Tokio hace tres años— reveló que había arrojado positivo a COVID-19.

Sha’Carri Richardson rebasó a dos rivales bajo la lluvia para culminar su presentación olímpica con un oro en los relevos después de conformarse con la plata en los 100 metros planos.

Estados Unidos ganó el medallero —126 en total y con el oro del equipo femenino de baloncesto para cerrar la justa empataron a China con 40 metales áureos.

Qui de mieux que Léon Marchand, athlète le plus titré des Jeux de Paris 2024 avec ses 4 médailles d'or, pour récupérer la lanterne contenant la Flamme Olympique pour l'apporter au Stade de France ? 🤩

–

Who better than Léon Marchand, the most successful athlete of the Paris 2024… pic.twitter.com/y6fn1zs3wj — Paris 2024 (@Paris2024) August 11, 2024

Las 34 medallas, 14 de ellas de oro, fueron la mejor actuación de Estados Unidos en eventos de atletismo en una justa sin boicot desde principios del Siglo XX, cuando había más eventos y menos países.

En tanto, el boxeo femenino se vio envuelto en una guerra cultural sobre los malentendidos de género en torno a dos de sus participantes.

La argelina Imane Khelif y la taiwanesa Li Yu-ting estuvieron bajo el microscopio debido a la decisión de la Asociación Internacional de Boxeo, dominada por Rusia, de desclasificarlas de los campeonatos mundiales del año pasado bajo el argumento de que no habían superado pruebas sobre su feminidad.

"Women must be allowed to take part in women's competitions." International Olympic Committee President Thomas Bach defends the eligibility of Imane Khelif and Li Yu-ting and their right to compete in the women’s boxing competition of the Paris 2024 Games. pic.twitter.com/1zRHzWFKw9 — AP Sports (@AP_Sports) August 9, 2024

Khelif ganó el oro en la división welter y Lin subió a lo más alto del podio en los pesos pluma para darle a su país su primer oro en boxeo.