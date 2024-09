La horda del McPRIAN

Escribo esta columna cuando la sesión en el Senado se suspendió por el ingreso de porros del Poder Judicial a sus instalaciones en Reforma. Con el antecedente del llamado de una senadora del PAN por Aguascalientes a que se linchara a los diputados que votaran a favor, el ingreso de esos cientos al Senado bastó para eliminar las condiciones de esta sesión. Sabotear la reunión fue algo que intentaron una y otra vez, durante todo el día.

Primero, el MC trató de detener la sesión del pleno del Senado en el que se discutió la reforma al Poder Judicial. Todo empezó con un tuit de quien fuera el candidato del Partido del Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Maynez, a las 10 de la mañana que decía: “Alerta. Como represalia por esta postura (se refería al voto contra la reforma judicial) el gobierno criminal de Layda Sansores detuvo esta madrugada al papá del senador Daniel Barreda en Campeche. También detuvieron a Paul Arce, coordinador de nuestra bancada en Campeche, en la escuela de sus hijos”. Habíamos estado discutiendo durante días sobre las familias, sobre todo de que el 49% del Poder Judicial federal estaba emparentada entre sí. Pero, ahora, en el pleno del Senado se hablaba de padres e hijos. El papá de Daniel Barreda del MC en Campeche estaba detenido. Sobrevino una imagen irrisoria. Cuatro senadores, Amalia García, Alejandra Barrales, Luis Colosio, y Clemente Castañeda tomaron la tribuna. Estábamos acostumbrados a una muchedumbre tomando el mircófono, pero el MC estaba estrenando su nimiedad en tribuna. Castañeda convocó al coordinador de Morena, Adán Augusto, a irse juntos a buscar al padre desaparecido, un tal Daniel Barreda: “Agarramos unos calzones y unos calcetines y nos vamos a Campeche”, lo invitó. Una senadora de Acción Nacional llamada Mayuli Latifa, aseguró que averiguar “la condición jurídica de un senador de la República”, era más relevante que la Reforma Judicial. Y, en efecto, quienes veíamos la televisión queremos saber la “situación jurídica” de gente prófuga como Ricardo Anaya, que hasta se cambió el cabello para regresar de incógnito. Pero no por eso queríamos que se detuviera la sesión.

Tanto el que preside el Senado, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, dijeron que ya habían hablado con el señor Barreda y que su papá estaba libre, no detenido. Se pidió una votacion para que se supendiera la sesión porque quién sabe si era cierto que el papá de Barreda estuviera libre. Se votó y esa fue la primera de muchas votaciones que el McPRIAN perdería. Aparece entonces un comunicado del senador Miguel Ángel Yunes Márquez donde dice que anda muy enfermo y que tome posesión su papá, el ex socio de Elba Esther Gordillo y de Felipe Calderón, Yunes Linares. Otra vez el tema de los hijos y los padres. Marko Cortés que ahora también es senador se queja de que la licencia de Yunes es: “Para cambiar a contentillo, a capricho, la Constitución. Lo que hicieron fue adquirir a dos senadores del PRD. A varios se les hicieron ofertas inconfesables. Esta es una votación que no trae mandato popular. El senador Miguel Angel Yunes Márquez no se presentó por las presiones a su hermano, su madre, su padre, otro hermano y con él mismo. No se le dobló a Cuitláhuac. Era un ferviente opositor. Vaya decepción”. Pero Marko buscó en su corazón y encontró una forma de terminar su perorata: “Querido Yunez Márquez estás a tiempo de ser un héroe y no un traidor a la Patria”.

Entonces, llega Yunes Linares, acusado de pederastia por Lydia Cacho, y los panistas le gritan: “traidor”, “traidor”. Todo empieza a parecer una escena del Padrino II en la que un campesino es traído desde Sicilia justo el día en que su hermano va a declarar contra los Corleone. Al ver a su hermano, se desdice de su testimonio y prefiere el perjurio. Cuando Michael Corleone le explica a su esposa Kay qué fue lo que pasó, sólo le dice: “No tenemos nada que ver en eso. Fue entre los hermanos”.

Lo que el papá del senador, que es también su suplente en el Senado le dice a Acción Nacional es que el voto de un parlamentario es individual, que en Acción ha habido coacción, coerción y presiones de expulsión a quien no vote como dice Marko Cortés, al que de paso le asesita: “Tú no eres el dueño del PAN, no puedes expulsar a nadie”. Marko se pone de pie desconcertado. Pide la palabra y comienza a gimotear: por supuesto que la familia Yune es competitiva, es combativa. “Cuantos videos hemos visto de Linares señalando de corrupto a López Obrador, y a este gobierno de lo peor. Cuantas veces lo vimos diciendo que lo estaban persiguiendo a él y a su familia. El PAN siepre te apoyó. Recuerdo cuando quiso ser Miguel, alcalde, y que lo impugnaron. Nosotros los defendimos en última instancia. Cuando ya no pudo nos pidió que pusiéramos a su mujer. Ganamos la alcaldía, apenas lo logramos. Tu ex secretario de gobierno que estuvo en la cárcel dos años. Cuando lo metieron a tu fiscal a la cárcel, también estuvimos contigo. Te tengo aprecio personal pero estoy francamente decepcionado de lo que has hecho. Tú y yo eramos diputados cuando eras de elba esther gordillo, luego del PAN.

“El linchamiento no es democracia”, le responde Yunes Linares.

Así hubieran seguido hasta mañana Marko y Yunes Linares, echándose la culpa de haberse cubierto sus respectivos delitos, pero, afortuadamente están prohibidos los diálogos entre dos senadores. Así que pasamos a la ocurrencia, la segunda, de suspender este debate. Provino de un senador llamado Agustín Dorantes Lambarri, del PAN de Querétaro, que presentó una moción para suspender la discusión. Preparó un discurso tan dramático que hasta parecía de Lilly Téllez, con algunos rasgos de Ferriz de Con. Dijo: “Hoy quiero levantar la voz a nombre de las niñas y niños a quienes se les negarán sus tratamientos y sus cirugías en los hospitales públicos. De aquellos que serán arrestados ilegalmente, de quienes serán torturados, aquellos a quienes un gobierno les clausurará su negocio, de las familias que serán echadas de sus casas, aquellos que quedarán indefensos ante el poder de un régimen si esta reforma llega a concretarse. Ya que una vez que caiga el poder judicial no habrá poder que los ampare”.

Durante meses, del 5 de febrero a hoy, 10 de septiembre, la oposición se la pasó diciendo que la reforma al poder judicial no era necesaria. Ahora dicen que sí es necesaria pero que esta propuesta no es suficiente. Quieren más. Más “pueblo”, dicen. “Más justicia”. Ahora, para ellos que no propusieron nada, este proyecto no resuelve. Durante siete meses no propusieron nada. Ahora dicen que no basta, que hay que incluir fiscalías, policías, y hasta al cambio climático, como señala Norma Piña en el documento que ella misma decidió difundir ayer. Dice Dorantes Lambarri: “Todos los candidatos los propondrá el régimen. La intención de la reforma es cambiar a miles de jueces por miles de jueces, sin experiencia ni preparación, sólo con sumisión”. Vuelve sobre la idea tan calderonista de que hay estados narcotraficantes y se pregunta quién va a financiar las campañas de los jueces en Sinaloa y Tamaulipas. “Serán electos por el oficialismo”, concluye el senador de Querétaro. El McPRIAN sigue sin mencionar al pueblo de México, el elector, el de los 36 millones y las dos terceras partes del Congreso. Para ellos sólo existe, como durante todo el sexenio, López, sus intenciones enloquecidas, Morena y sus diputados y senadores “sumisos”. Esa es la palabra. Jamás una mención al imperativo de las urnas, al mandato democrático.

Ricardo Anaya, que pasó de prófugo de la justicia a senador del PAN asegura, y de ser rubio a tener el cabello pintado, dijo: “El único objetivo es que Morena tome por asalto del Poder Judicial. Se van a votar dos mil jueces en la misma boleta. Desechemos esta reforma y pongámonos a trabajar en una reforma integral”. El nuevo petate del muerto, además de la dictadura, es el tema de las boletas con dos mil nombres. La oposición se imagina campañas como las electorales y métodos de elección con boletas que parecen directorios telefónicos.

Y llegó Lilly Téllez, que sigue en el Senado. No decepcionó su uso de la violencia verbal. Sin miedo al abucheo popular, menos al sombrerazo, aseguró: “La mayor mentira que se ha dicho sobre la reforma es qu es un mandato popular. Es mentira. No obedece a un clamor ciudadano ni atiende una necesidad tamgible y urgente del pueblo”. Para Lilly no hay un cuarto de millón en la cárcel, de los cuales 40% no tiene sentencia, además de un 20% que no se sabe jurídicamente por qué están en prisión. Un 20%. Si eso no es una urgencia y un clamor, quién sabe qué será para Lilly. Sigue la senadora Téllez: “La reforma proviene del capricho malévolo de un hombre envenenado por el rencor que pretende violar la constitución”. Aquí la senadora no se enteró de que está en una reforma constitucional. Aquí no se puede violar la Constitución. Pero argumenta: “Este es el acto de corrupción fundacional de Claudia Sheinbaum, un gobierno que nacerá manchado por el tributo a su falso profeta. Son unos bellacos, no plebeyos”, dice señalando a Fernández Noroña. Es decir, no excluidos, sino “dificiles de gobernar”, como reza la definición del diccionario. “Estan entrenados para no pensar y si piensan están entrenados para no hablar, y si hablan para no actuar y si actúan están entrenados para hacerlo como les mandan, sin cambiar una sola coma. Nadie se atreve a ser libre, no se atreen a tener autonomía intelectual, se consumen en su adicción al dinero y al poder”. Luego, ya metida en el denuestro y la vulgaridad les dijo a la bancada mayoritaria en el Senado, la de Morena y aliados: “Grupo de poersonas miedosas y carentes de inteligencia, acomplejados, incultos y sin carácter. Rehénes de las locuras de un desquiciado desde su palacio. Masa irreflexiva que se come a sí misma. Horda que sigue al Nerón de Macuspana”. Y terminó con un enigma, de esos que ya nos acostumbramos, Dijo: “Van a privatizar el Poder Judicial para el hijo de López Obrador. Bancada de mafiosos”. ¿Qué tenía que ver el hijo del Presidente? Misterio insonndable de la verborrea abusiva de la senadora Téllez.

Gustavo Sánchez Vázquez, es un senador del PAN por Baja California y siguió con una selección de lo más exquisito de las mentiras opositoras: que la reforma es porque el Presidente les negó a varios las vacunas contra el Covid, que es una venganza personal del Presidente porque Norma Piña no quiso ponerse de rodillas y la más inusual hasta para un senador panista: que hay 130 millones de mexicanos que están en contra del obradorismo, una cifra que sale de pensar que los bebés tienen derecho al sufragio. Pero en eso estábamos cuando una horda de los trabajadores de los juzgados que se han estado manifestando en la soledad de los camellones de la capital, ingresó al salón del pleno. Lo hicieron como los seguidores de Bolsonaro quisieron impedir la toma de protesta de Lula da Silva en Brasil o los trumpistas la calificación de la elección a favor de Biden. Una turba enloquecida de odio, que siente que pierde un lugar, no que tuviera, sino que le habían prometido: su puesto de confianza en un juzgado en el que maltrata gente, esconde expedientes, cobra las fotocopias, y despacha como desde un castillo que, en un 49% está compuesto de familiares.

No hemos hecho otra cosa que hablar de parientes, de padres e hijos, durante toda la sesión del senado. También están estos hijos del aparato corrupto que ingresaron al pleno. Son los hijos a los que se les prometía la impunidad a cambio de su obediencia. Son los hijos de la corrupción que se tolera porque también te toca. Esos son estos trabajadores que se dejan encabezar por Norma Piña, quien jamás pasó un examen para ser juez, quien jamás litigó ni llevó un asunto, como dicen ahora los mcprianistas que serán los juzgadores electos. Son la horda violenta después de seis años de Tv Azteca, Latinus,Atypical, Radio Fórmula, Imagen, donde sea que hablen los Iñakis Maneros, los Estaca, los vIdegaray. Esa es su horda. Ahora, háganse responsables de su violencia.

Fabrizio Mejía Madrid https://www.sinembargo.mx/author/fabriziomejia Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

