El equipo de campaña de Harris pide otro debate con Trump; el magnate está reacio

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS).- El equipo de la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reclamó un segundo debate televisado con el republicano Donald Trump, después de que la candidata demócrata salió airosa de un primer cara a cara en el que logró poner a la defensiva al magnate y antiguo inquilino de la Casa Blanca.

El 63 por ciento de los votantes que vieron el duelo que ambos candidatos libraron ante las cámaras el martes por la noche consideran que Harris lo hizo mejor, frente al 37 por ciento que se inclina por Trump, según una encuesta divulgada por la cadena CNN.

Entre los votantes demócratas el entusiasmo es masivo y un 96 por ciento dan por vencedora a su candidata, mientras que en el campo republicano un 69 por ciento creen que Trump ganó, según el mismo sondeo. “Ha sido divertido. Vamos a hacerlo otra vez”, pidió en redes sociales un asesor de Harris, Brian Fallon.

El equipo de campaña de la Vicepresidenta planteó que los dos candidatos vuelvan a verse las caras en octubre. “La Vicepresidenta Harris está lista para un segundo debate. ¿Lo está Trump?”, expuso en un correo electrónico, según ABC News, organizadora del primer y por ahora único duelo televisado.

Trump, que públicamente había retado a Harris a celebrar tres debates, ha señalado ahora que los demócratas quieren ahora otro “porque perdieron”, en una insólita declaración ante los periodistas acreditados para seguir el encuentro del martes en Filadelfia.

El expresidente, sin embargo, se mostró más reacio en una posterior entrevista a Fox News: “Quizás no deberíamos hacerlo”. En este sentido, se autoproclamó vencedor de la cita y puso en duda la premura de los demócratas en pedir un nuevo debate: “Cuando pierdes,

inmediatamente quieres la revancha”.

Comrade Kamala Harris is going around wanting another Debate because she lost so badly – Just look at the Polls! It’s true with prizefighters, when they lose a fight, they immediately want another. MAGA2024

Donald Trump Truth Social 11:27 PM EST 09/11/24 @realDonaldTrump pic.twitter.com/OufD8vjRDr

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 11, 2024