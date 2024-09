A los Yunes que respaldaron la Reforma Judicial, los persigue un historial corrupto

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).–El voto decisivo que el panista Miguel Ángel Yunes Márquez emitió en el Senado para aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación no borra la biografía corrupta del jefe del clan, Miguel Ángel Yunes Linares, dueño de una multimillonaria fortuna acumulada sin otra actividad profesional que la política y bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), salvo que se archive.

Cuando Felipe Calderón lo designó director general del ISSSTE, en 2006, Yunes Linares no tenía ni casa propia, aseguró en sus declaración patrimonial, y cuatro años después, cuando dejó esa institución para ser el candidato del PAN a Gobernador de Veracruz ante su anterior partido, el PRI, su riqueza inmobiliaria comenzó a emerger con propiedades en Veracruz, la Ciudad de México y en el extranjero.

En efecto, al mismo tiempo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acreditaba el saqueo del ISSSTE en el periodo de Yunes Linares, que fue de 2 mil 479 millones 590 mil pesos sólo en los ejercicios 2009 y 2010, él y su familia ya había acumulado decenas de casas, terrenos y departamentos en colonias como Polanco, y en Estados Unidos, como Miami.

Fueron detectadas, también, cuentas bancarias de Yunes en Estados Unidos por millones de dólares, maniobras en paraísos fiscales para ocultar la fortuna, como la creación de un fideicomiso a través de Mossack Fonseca —los famosos PanamaPapers— y hasta la cacique magisterial Elba Esther Gordillo lo acusó de saquear al ISSSTE con el aval de Calderón.

Y es justamente por el saqueo de Yunes Linares al ISSSTE que la FGR encabezada por Alejandro Gertz Manero confirmó, el 18 de enero de 2021, que lo tiene bajo investigación con base en dos denuncias penales, sin contar las que se presentaron desde 2013.

En efecto, en 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó dos denuncias en contra de Yunes Linares por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

La FGR no ha ha vuelto a informar nada sobre los avances de la carpeta de investigación sobre Yunes Linares, quien antes había sido denunciado entre otros delitos de enriquecimiento ilícito desde 2010 por Manuel Espino, expresidente del PAN, en 2016 por la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y ese mismo año también por Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.

La riqueza de Yunes Linares está asociada también a sus hijos Miguel Ángel y Fernando, dedicados a la política, pero sobre todo a Omar, conocido como “El Boni” o “El Conejo”, encargado del manejo de los negocios, como las numerosas propiedades que parecen a su nombre en la Ciudad de México, sobre todo en Polanco.

Es Omar Yunes Márquez quien creó, con la asesoría del despacho Mossack Fonseca de Panamá, un fideicomiso en Nueva Zelanda para presuntamente ocultar dinero en paraísos fiscales, una operación que hizo entre mayo y julio de 2012.

Priista por décadas, operador de Carlos Salinas y Roberto Madrazo en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en 2005, hasta que brincó al PAN con el apoyo de Vicente Fox, de quien fue subsecretario de Seguridad Pública, y luego directora del ISSSTE con Calderón, Yunes Linares siempre ha estado envuelto en escándalos de corrupción.

Hasta su mentora Elba Esther Gordillo lo acusó, en junio de 2011, de corrupto en el manejo de 50 mil millones de pesos entre 2007 y 2010, cuando Calderón lo puso al frente del ISSSTE.

Yunes, a su vez, aseguró que ella le pidió, en febrero de 2007, 20 millones de pesos mensuales para financiar el partido Nueva Alianza y exigió también que rindiera cuentas sobre los recursos del sindicato magisterial. “Yo nunca fui su súbdito y ni acepté ser su cómplice. Soy un hombre honorable, lo he sido toda mi vida y por ello no permito que ella, la reina de la corrupción, ni nadie venga a los medios a señalar que estamos ante evidencias de malos manejos”, subrayó.

Gordillo retó a Calderón a practicar auditorías al ISSSTE, pero la única respuesta de éste fue lamentar “un espectáculo así” protagonizado por sus dos amigos y socios.

En la denuncia presentada ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) se detalló que Yunes Linares era propietario de cuatro cuentas en Estados Unidos por 6 millones 57 mil dólares, según los estados de cuenta a su nombre que llegaban a un domicilio, supuestamente de su propiedad, en Miami Beach, Florida.

Con base en documentos que Espino aseguró son auténticos, la denuncia ante la PGR, presentada en junio de 2013, acredita supuestas cuentas de Yunes en Estados Unidos que registraron depósitos millonarios cuando era director del ISSSTE y también le atribuye propiedades inmobiliarias.

La denuncia describe que las empresas Veracruzana de Bienes Inmuebles, S. A. de C. V. y Proxislomg Pralo, S. A de C. V., cuyos administradores son la esposa de Yunes Linares, Leticia Isabel Márquez Mora, y su hijo menor, Omar Yunes Márquez, adquirieron siete predios en las mejores zonas de Boca del Río y Alvarado, Veracruz.

La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, de la PGR, recibió un informe del Registro Público de la Propiedad que identificó 22 propiedades a nombre de Yunes Linares, de su familia o de las empresas mencionadas, según publicó la agencia de noticias Quadratín.

Aunque es el único del clan familiar que no se dedica a la política, Omar Yunes Márquez es investigado por la PGR en sus múltiples negocios, incluyendo su empresa inmobiliaria Atma Real Estate Investment Network, que administra numerosas propiedades, y sus 13 restaurantes Sushito.

Quizá porque es también franquiciatario de Sushito como su hijo, Yunes Linares identifica a Joaquín Vargas Guajardo, propietario de MVS, como su “hermano” y capaz de evitar que se difundieran escándalos de corrupción cuando Carmen Aristegui estaba en esa empresa.

Así lo expresó en una conversación difundida en YouTube, en abril de 2013, cuando Joaquín Guzmán, Alcalde panista de Tantoyuca, le manifestó su preocupación de que, en el programa de la entonces conductora de MVS, se hablara de la corrupción en ese municipio.

“Por Carmen Aristegui no te preocupes”, le dijo Yunes Linares. Y añadió: “No’mbre, Carmen es amiguísima nuestra. El dueño de la estación es Joaquín Vargas, que es como mi hermano. Al contrario, seguramente dirá lo contrario”. La propia Aristegui difundió en su portal la grabación y aclaró al final de la nota: “En la grabación, Yunes Linares no expone ningún dato que pruebe la amistad que señala con Aristegui”.

Este reportero también descubrió una propiedad que Yunes Linares no incorporó en su declaración patrimonial: Una residencia en Cuernavaca que, según documentos, él compró en 2007 junto con Sandra Alicia Ortega Rivas, su entonces colaboradora en el ISSSTE y quien trabajó con él desde que fue secretario de Gobierno de Veracruz.

En efecto, el 1 de junio de 2007, Ortega Rivas, quien era delegada regional del ISSSTE en la zona norte de la capital de la República desde que Calderón designó a Yunes Linares director general de esa institución, contrató un crédito con el Grupo Financiero Banorte por 4 millones 192 mil 650 pesos, a pagar en 15 años, con una tasa de interés de 11.9% anual.

El crédito fue destinado a adquirir una residencia, de mil 60 metros cuadrados de terreno y 357 metros de construcción, ubicada en calle Privada de Tepeyahualco 8, en el Barrio Palmira, en una de las mejores zonas de Cuernavaca, Morelos.

Pero un mes después de formalizar la operación, el 10 de julio, el crédito fue liquidado a Banorte, por un total de por 5 millones 101 mil pesos, según la boleta de pago 0647761 del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Y además de Ortega Rivas, quien se presentó como “soltera” y con domicilio en la colonia Las Águilas de la Ciudad de México, firmó como acreditado Yunes Linares” casado, con domicilio en calle Serranía número 42, colonia Pedregal de San Ángel, delegación Coyoacán, México D.F., de paso por esta ciudad”.

No se sabe dónde obtuvo Yunes Linares 5 millones de pesos para pagar un crédito de la residencia de su colaboradora si en su declaración patrimonial sólo declaró ingresos “netos” como director general del ISSSTE por 3 millones con 90 mil pesos, a razón de 250 mil mensuales, y tenía dos cuentas bancarias con 220 mil y 528 mil pesos.

El reportero también acreditó, en 2016, el tráfico de influencias de Yunes Linares con Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y el entonces Diputado local panista Jorge Romero para hacer un negocio de Omar Yunes Márquez.

Era un desarrollo inmobiliario que se pretendía levantar en la calle Horacio 1110, casi esquina con Edgar Alan Poe, en Polanco, comprado en 2011 por Omar Yunes Márquez.

En una fecha no precisada, Omar Yunes contesta en su teléfono una llamada:

—Hola, hijo —le dice Yunes Linares—, te está escuchando aquí Jorge Romero. Me pregunta que si el permiso de uso de suelo te lo dio Seduvi.

—El permiso de uso de suelo lo tenemos desde que se compró el terreno —responde Omar.

—Hola, Omar —interviene Romero.

—Hola, cómo estás.

—Bien, hermano, gracias.

—No hicimos ningún cambio de uso de suelo —insiste Omar—, se tenía desde hace años.

Omar Yunes y Romero Herrera dialogan sobre detalles del uso de suelo, y enseguida éste le dice: “Nos vamos a poner de acuerdo con tu papá para que sigamos avanzando”.

Interviene enseguida Yunes Linares: “Ahorita veo lo que se puede hacer ahí. Voy a pedir la cita con Mancera”.

—Órale —cierra Yunes Márquez.

El más reciente escándalo de Yunes fue las investigaciones en Veracruz contra él y sus hijos Miguel Ángel y Fernando, una “persecución política” del gobierno morenista de la que, dijo, se vengaría, “aunque sea lo último que haga en la vida”.

Hace poco más de un mes, el 29 de julio, Yunes Linares expresó en conferencia de prensa que el gobierno de Cuitláhuac García se había metido con sus hijos y amenazó:

“Esta es claramente una agresión personal, no un acto de justicia. Por eso en su momento pasaré las facturas. Lo haré yo, nadie más. Reitero: Es una agresión personal, no un acto de justicia y así lo registro. Nunca me he metido con los hijos de un adversario. Es una bajeza. Se metieron con los míos. Aunque sea lo último que haga en la vida, se los cobraré a todas y a todos los agresores, no tengan duda. Nada es para siempre, tampoco el poder.”