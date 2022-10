Red Bull recibe con “sorpresa” fallo de FIA por superar límite de gastos en temporada

Por Víctor Serrano

Ciudad de México, 11 de octubre (AsMéxico).- Después de todo lo acontecido en Japón, con el bicampeonato de Verstappen decidido entre un mar de dudas por una regla algo confusa y la indignación de Gasly y el resto de pilotos por la presencia de una grúa en pista en el peor momento, quizá el foco esté en otras partes, pero la FIA tenía una decisión que comunicar y tampoco pasó desapercibida. El informe de los presupuestos de 2021 de los equipos ya está terminado y sí, Red Bull no cumplió con el techo de gasto, pero habrá que esperar para conocer las consecuencias.

Tras concluir el análisis de las cuentas, la Federación Internacional determinó que nueve de los diez equipos cumplen con el límite de costes, sólo Red Bull tuvo gastos excesivos aunque menores, tal y como se sospechaba, además de infracciones procesales. Y también Aston Martin puede ser castigado, pero sólo por incumplimiento procesal. Es pronto todavía para conocer las posibles sanciones porque la FIA tiene que “determinar las acciones apropiadas para ambas escuderías en relación con el reglamento financiero”.

FIA completes review under the 2021 FIA Formula 1 Financial Regulations https://t.co/ShX1dIuttZ

— FIA (@fia) October 10, 2022