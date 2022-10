FMI baja a 2.1% la estimación de crecimiento para México en 2022; mantiene la de 2023

Madrid, 11 de octubre (Europa Press) – El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado en cinco décimas la proyección de crecimiento del PIB para este año en Latinoamérica y el Caribe, hasta un 3.5 por ciento, al tiempo que ha reducido en tres décimas la previsión para 2023, hasta una expansión del 1.7 por ciento, según se recoge del último informe “Perspectiva Económica Mundial” revisado por Europa Press.

En lo que respecta al próximo ejercicio, el organismo multilateral atisba una ralentización de la actividad a finales de 2022 y durante 2023, provocando así el debilitamiento del crecimiento económico, unas peores condiciones financieras y unos precios de las “commodities” menos elevados.

En cuanto al resto de países, el FMI proyecta para Argentina un crecimiento del 4 por ciento en 2022, con una inflación del 72.4 por ciento, la más alta de la región exceptuando Venezuela (210 por ciento).

Colombia sería la economía que lideraría el crecimiento en la región, con una expansión del 7.6 por ciento en 2022 y del 2.2 por ciento en 2023. En Chile se proyecta un crecimiento del 2 por ciento para este año y una caída del 1 por ciento en 2023; mientras que en Perú se estima crecimiento del 2.7 por ciento y del 2.6 por ciento en 2022 y 2023, respectivamente. En cuanto al resto de mercados, destacan los avances de Uruguay (5.3 por ciento), Venezuela (6 por ciento) y Bolivia (3.8 por ciento) para este año.

The IMF forecasts global growth to slow from 6.0% in 2021 to 3.2% in 2022 and 2.7% in 2023. This is the weakest growth since 2001, except for the global financial crisis and the acute phase of the pandemic. https://t.co/VBrRHOweKE #WEO pic.twitter.com/PjkCtAJWVD

— IMF (@IMFNews) October 11, 2022