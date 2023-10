AMLO condecora a Cienfuegos con presea en celebración de 200 años del Colegio Militar

Estados Unidos había acusado a Salvador Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mariguana, metanfetamina, cocaína y heroína, delitos que, aseguró, cometió entre 2015 a 2017, cuando estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró este día a Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y quien ha sido señalado por el caso Ayotzinapa y acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, con una presea que conmemora el Bicentenario del Colegio Militar.

El mandatario entregó la presea “Bicentenario del Heroico Colegio Militar” a los exdirectores de la institución militar, Enrique Cervantes Aguirre y Salvador Cienfuegos Zepeda, y a su actual director, Jorge Antonio Maldonado Guevara.

En una magna ceremonia, como parte de los festejos del 200 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar, López Obrador hizo entrega del reconocimiento a los generales por “ayuda en el desarrollo y consolidación del plantel educativo militar”.

En la ceremonia, realizada en Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz, el Presidente estuvo acompañado por el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; entre otros funcionarios.

REAPARECE CIENFUEGOS

El pasado 23 de agosto, Cienfuegos reapareció también en la celebración por los 200 años de la creación del Heroico Colegio Militar, en su primera sede, ubicada en Fortaleza de San Carlos, Veracruz.

También estuvo el Secretario Guillermo Galván Galván (2006-2012), quien formó parte del Gabinete del Presidente Felipe Calderón, y Enrique Cervantes Aguirre, quien estuvo en el cargo cuando el priista Ernesto Zedillo (1994-2000).

Además fueron invitados más generales retirados del plantel “Fortaleza de San Carlos” para sostener un desayuno y luego, develar una placa conmemorativa por la creación del Colegio.

CIENFUEGOS ACUSO DE NARCOTRÁFICO

Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York.

El General se declaró no culpable de los cinco cargos de los que se le acusaba por narcotráfico y lavado de activos, supuestamente cometidos mientras era Secretario de la Defensa Nacional.

La Fiscalía del Distrito este de Nueva York le acusaba de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mil kilogramos de mariguana, 500 gramos o más de metanfetamina, cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo de heroína, delitos que habría cometido entre 2015 a 2017, cuando estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

Cienfuegos quedó libre el miércoles 18 de noviembre de 2020 de todos los cargos de tráfico de drogas y lavado de activos que habían presentado contra él las autoridades estadounidenses, y viajó de regreso a México de manera inmediata, acompañado por efectivos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

La Jueza Carol Amon, de la Corte del Distrito este de Nueva York, en Brooklyn, desestimó la acusación contra Cienfuegos a petición del Gobierno de EU, que menos de 24 horas antes de la vista judicial ya programada anunció que había llegado a un acuerdo con México para que fueran ellos los que investigaran al General y, en caso necesario, presentar cargos.

El exsecretario de la Defensa Nacional no fue detenido, autoridades mexicanas sólo le informaron que ya es investigado en el país, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El exfuncionario fue notificado sobre la existencia de una investigación en su contra iniciada por la FGR con la información que recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

CIENFUEGOS DESLINDÓ A EJÉRCITO DE CASO AYOTZINAPA

La narrativa del General Salvador Cienfuegos, titular de Sedena durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue siempre la de deslindar a los militares y evitar que fueran llamados a declarar por este caso. El General Secretario sostuvo en el Gobierno pasado que el Ejército no tuvo ninguna relación, nada que ver y ninguna responsabilidad de acción en la Noche de Iguala. Hoy se sabe que no fue así.

El General Cienfuegos es el mando militar en el que recayó en varias ocasiones la exigencia de padres y activistas de que fuera llamado a declarar para rendir cuentas sobre los acontecimientos de esa noche en Iguala. Ahora con la confirmación de la participación del Ejército —con un informe emitido desde una instancia gubernamental, que reconoce que fue “un crimen de Estado” y los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— resurge la demanda de que el General Salvador Cienfuegos explique hasta dónde llegaron sus conocimientos y órdenes frente a los hechos de Iguala y los eventos posteriores.

El alto mando militar no sólo se negó a abrir los cuarteles —una de las demandas de los padres de los normalistas desaparecidos— durante su gestión frente a la Sedena, sino que advirtió que no iba a permitir que los integrantes de las fuerzas armadas fueran investigados. Fue en octubre del año 2015, justo el mes en que la Marina manipuló el basurero de Cocula (como ahora se sabe), cuando el General Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El informe del Grupo de Expertos también dio cuenta de ello en marzo pasado —con base en documentación militar y de inteligencia— que la milicia estaba enterada de lo que ocurría, minuto a minuto, durante la desaparición de los normalistas ya que hubo dos operaciones de inteligencia en las que esa institución dio un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, según el GIEI, tenían a elementos de inteligencia infiltrados desde hacía por lo menos 10 años.