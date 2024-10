Presidenta alienta a España a disculparse con indígenas en vísperas del 12 de octubre

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que España debe disculparse por los abusos cometidos contra pueblos originarios en la Conquista, a fin de iniciar “una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal”.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó este viertes al Gobierno de España a ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios de México para este 12 de octubre, a causa de los abusos cometidos durante la conquista.

En conferencia de prensa, la mandataria federal compartió un video en el que muestra las disculpas públicas que han realizado otros gobiernos ante los actos cometidos por el abuso de poder contra el pueblo de México y otras comunidades alrededor del mundo, esto con el fin de iniciar una nueva etapa “con una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal”.

“Vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo para ver si España se anima, el día de mañana (denominado ‘Día de la Raza’), a iniciar este proceso de disculpa pública a los pueblos originarios de México”, declaró desde Palacio Nacional.

En su intervención, Sheinbaum Pardo reiteró que ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, con las que se busca reconciliar y superar los agravios del pasado: “Hacerlo, enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones. Con ello se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales”, apuntó.

Entre los ejemplos mostrados, se encuentran las disculpas públicas de Japón en 1990 por abusos cometidos en Corea y China, la de Alemania ante el Parlamento de Israel por el holocausto judío; la reconciliación de Italia con Libia en 2008 por el colonialismo, en el que prometió pagar cinco millones de dólares, así como en Países Bajos por las ejecuciones en Indonesia en la década de 1940, en otros casos.

“Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permiten resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga”, concluyó el narrador del vídeo.

Desde el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México ha conmemorado el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena; sin embargo, la actual Presidenta criticó que esta fecha se haya celebrado en otros países como el Día de la Raza, tras una iniciativa del Ministro español Faustino Rodríguez-San Pedro a principios del siglo XX.

“Antes le llamaban el Día de la Raza, que no tiene nada que ver con raza porque las razas no existen en los seres humanos, somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente, ahora le llaman el Día de la Hispanidad”, resaltó Sheinbaum.

Desde el 25 de septiembre, la titular del Ejecutivo aseguró España no agravió al Presidente Andrés Manuel López Obrador al negarse a responder la carta en la que solicitaba a la monarquía ofrecer disculpas por los abusos cometidos por la conquista. Dicho agravio, afirmó, fue contra el pueblo de México.

“Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón —que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece— y no hay una respuesta oficial al Presidente de la República —no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al Presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano— pues evidentemente no solamente es un agravio al Presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, denunció la próxima mandataria durante la inauguración del Museo Vivo del Muralismo.

Lo mencionado por Sheinbaum Pardo fue parte de la misiva que difundió redes sociales, pues detalló los antecedentes de la razón por la cual se invitó solamente al Presidente de España.

Entre lo solicitado, se le pedía al Reino de España que expresara “de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos paises acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones, una nueva etapa, plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico, los causes para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal”.

Sin embargo, dicha misiva nunca recibió respuesta de forma directa y, en cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación, un hecho que consideró lamentable, pues no correspondía con las prácticas diplomáticas de las relaciones bilaterales entre México y España.

“Posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada, ni respondida de forma directa al Gobierno de México”, añadió.

Claudia Sheinbaum recordó que México y España comparten una sólida relación bilateral, con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales. “En momento cruciales de la guerra civil del país ibérico, México fue aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos”.

Luego destacó que para su Gobierno “el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de. Nuestra vida pública, pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México”. Finalmente, Sheinbaum confió en un posible entendimiento entre ambas naciones para beneficio de los pueblos.