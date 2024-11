Jorge Romero promete ganar todo, con un PAN que sólo venció en Aguascalientes en 2024

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– “Esta dirigencia viene a ganar elecciones, porque somos un partido político, y que nos escuchen bien quienes me tengan que escuchar: Venimos a ganar elecciones y mientras nos subestimen más vamos a perfilarnos al triunfo, se los puedo asegurar. No habrá principal meta para Acción Nacional, de entre todas las que hay, que las elecciones federales de 2027, vamos retener lo que hoy gobernamos, se los firmo que lo habremos de retener, vamos a recuperar lo que perdimos en esta última elección y les vamos a quitar los artificiosos números que se dio la 4T en el Congreso”.

Con esas palabras Jorge Romera Herrera trazó su principal objetivo en la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), el cual asumirá en sustitución de Marko Cortés Mendoza, cuya gestión estuvo marcada por la derrota frente al oficialismo y los constantes llamados de la base panista a renunciar.

Cortés recibió en 2018 al PAN con 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Después de la elección del 2 de junio perdió Yucatán y sólo mantiene ya el gobierno en cuatro entidades: Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro.

Estas tres últimas entidades serán las que se renueven precisamente en 2027. De hecho, en el pasado proceso electoral, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez sólo ganó en Aguascalientes con 244 mil 277 sufragios, 9 mil 617 más que los 234 mil 660 alcanzados por la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Morena. En Chihuahua, Sheinbaum y Morena se impusieron con 713 mil 99 votos frente a los 385 mil 143 del panismo y Gálvez. En el mismo sentido, en Querétaro el oficialismo alcanzó 480 mil 747 votos contra 365 mil 366 de Acción.

A eso se suma que al perder Yucatán en el pasado proceso, el PAN ahora gobierna a 13 millones 702 mil personas en cuatro entidades, una cifra menor que los 14 millones 132 mil habitantes que, por ejemplo, gobierna Movimiento Ciudadano al encabezar Nuevo León y Jalisco.

Previo a la elección intermedia en la que el panismo ha dicho que buscará quitarle la mayoría calificada a Morena y sus aliados, Jorge Romero enfrentará en 2025 su primer gran reto: la elección estatal de Durango, donde en la elección pasada ganó en alianza con el PRI, y Veracruz, estado con presencia de la familia Yunes, hoy aliada de Morena en el Senado

“Si yo no fui un dirigente que logró recuperar los números de Acción Nacional, el que sigue, casi, casi deberíamos ponerlo en los estatutos. No voy a ser alguien que si no da números de recuperación le sigo”, planteó hoy a Radio Fórmula.