VIDEO: Mesera recibe propina equivalente a 100 mil pesos en EU; la despiden

La mesera expuso que su jefe en turno le pidió que compartiera la propina con sus compañeros aunque no hubieran atendido al grupo de empresarios.

Ciudad de México, 11 diciembre (SinEmbargo).- Una mesera recibió una propina de 100 mil pesos y el restaurante la despidió por no aceptar dividirla.

La mujer identificada como Ryan Brandt se encontraba trabajando en el restaurante Oven & Tap, en Arkansas, Estados Unidos cuando un grupo de 44 empresarios acudió al lugar.

Grant Wise, presidente de una compañía inmobiliaria, decidió hacer un generoso gesto y dejar 100 mil pesos de propina.

Al dar la noticia, la cual fue grabada y compartida en Instagram, Ryan rompió en llanto. Al fondo se escuchan aplausos y gritos de festejo.

Grant dio un discurso de un poco más de un minuto en el que explica que la propina se debe dividir entre las dos meseras que las atendieron.

Posteriormente, la mesera expuso que el gerente del restaurante le dijo que tenía que dividir su propina con el resto del personal, aunque no hubieran atendido al grupo de empresarios.

“Tenía que entregar mi dinero en efectivo a mi jefe de turno, y luego me llevaría a casa el 20 por ciento”, dijo Ryan a medios locales.

Grant Wise se enteró de lo sucedido y pidió su dinero de vuelta. Luego, afuera en el estacionamiento, le entregó la suma acordada a Ryan.

Luego de lo sucedido, Ryan Brandt fue despedida del restaurante. La exmesera agregó a los medios que había pedido prestada una cantidad significativa de dinero para pagar sus estudios universitarios, y que ahora que fue despedida no tiene cómo pagar sus deudas.

Por su parte, el restaurante Oven & Tap le dijo a The Independent que la camarera fue despedida días después de que el grupo de empresarios fueran al restaurante, y que su despido no tenía que ver con no querer repartir la propina de aquel día.

Luego de enterarse de lo que ocurrió, el empresario Grant decidió abrir una GoFoundMe para recabar dinero y ayudar con las factura de Ryan.