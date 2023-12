EU y Canadá alertan casos de salmonella por consumo de melones mexicanos contaminados

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades sanitarias en Norteamérica alertaron sobre una crisis de Salmonella en sus países a raíz de la venta de melones mexicanos contaminados. Se reportan cinco muertos en Canadá y tres más en los Estados Unidos.

El Departamento de Salud canadiense reportó 129 enfermos y cinco muertes vinculadas al consumo de melones de dos empresas nacionales en las provincias Columbia Británica, Ontario, Quebec, Prince Edward, New Brunswick y Labrador.

De acuerdo con los reportes, la mayoría de los y las enfermas son infantes de cinco años o adultos de 65 años o más. Asimismo, muchos casos reportados ocurrieron al interior de casas de cuidado para adultos mayores o residencias para personas de la tercera edad.

OUTBREAK UPDATE: There are now 129 cases of Salmonella illnesses and 5 deaths linked to Malichita and Rudy brand cantaloupes across 6 provinces. Verify your produce and do not eat Malichita or Rudy brand cantaloupes.

More info: https://t.co/x98Ruk4CIV pic.twitter.com/pnV9w0pu8H

— Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) December 7, 2023