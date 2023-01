AMLO y Ebrard resumen la Cumbre: México dio un salto en relaciones con EU y Canadá

Desde Palacio Nacional, aseguró que el encuentro trilateral que sostuvo con su homólogo estadounidense y el Jefe de Estado canadiense fue muy bueno para sus pueblos.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, presentaron la mañana de este jueves un resumen con lo más relevante de la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) que se celebró en la Ciudad de México, en el cual se destacó el trabajo conjunto para avanzar en la relación económica y de amistad con Estados Unidos y Canadá.

“Hoy vamos a informar para cerrar el tema sobre la reunión que tuvimos con los gobernantes de Estados Unidos, de Canadá; con Presidente [Joe] Biden, con el Primer Ministro [Justin] Trudeau, que fue realmente una muy buena reunión tanto en lo bilateral como en lo que tiene que ver con el Tratado [entre México, Estados Unidos y Canadá]”, dijo el mandatario mexicano al inicio de su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional, aseguró que el encuentro trilateral que sostuvo con su homólogo estadounidense y el Jefe de Estado canadiense fue muy bueno para sus pueblos.

“Fue una reunión muy productiva y también muy fraterna en el marco de la política de la buena vecindad. Entonces hay elementos muy favorables. Nuestra economía está muy estable, entre otras cosas, por esa buena relación con Canadá y con Estados Unidos”, subrayó López Obrador.

Justo en materia económica, aprovechó para celebrar que el peso está fortalecido, una situación que “no se veía en medio siglo o en más de medio siglo”.

“Desde que estamos en el Gobierno, nuestro peso se ha apreciado. Es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar desde que estamos en el Gobierno y el año pasado lo mismo: primer lugar mundial con relación al dólar”, afirmó.

Ayer, la divisa mexicana registró una apreciación de 0.5 por ciento al presentar un tipo de cambio de 18.95 pesos por dólar a las 12:45 horas, con lo que rompió la barrera de las 19 unidades por dólar, de acuerdo con datos de Investing.com.

Por la mañana, el peso mexicano mostró una apreciación de 0.25 por ciento o 4.7 centavos y cotizaba en 19.0206 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.1128 y un mínimo de 19.0023 pesos por dólar, nivel no visto desde el 25 de febrero del 2020.

Hacia el medio día se colocó en los 18.97 pesos por dólar, una apreciación de 0.4 por ciento, según las mismas cifras de Investing.com. Finalmente, cerró la jornada en 18.9498 unidades por billete verde.

Hoy, el Presidente de México también señaló que están creciendo las inversiones de Estados Unidos, Canadá y todo el mundo. “La inversión extranjera es récord y esto se traduce en empleos, en bienestar en México”, sostuvo.

En el caso de Canadá, recordó que en los últimos cuatro años ha habido incremento en la inversión extranjera, es decir, que ahora es mayor la inversión extranjera de ese país que antes.

“La inversión extranjera de Canadá en México no se había dado en mucho tiempo. Bueno, desde que se tiene registro de inversión extranjera y se logró en esencia mantener esa relación de cooperación, de integración, de inversión extranjera, de seguir trabajando de manera conjunta y en términos de amistad”.

Respecto al tema migratorio, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que se dio a conocer el apoyo a las y los paisanos, ya que su interés es que no haya persecución ni razias en Estados Unidos y Canadá,

Asimismo, recordó que pidió a Joe Biden “que se siga insistiendo en el Congreso de Estados Unidos para la regularización de nuestros paisanos migrantes”. Además, compartió que el Presidente estadounidense mostró una actitud muy positiva con los mexicanos que viven y trabajan allá.