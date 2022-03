Sting pide a Rusia terminar guerra en Ucrania; vuelve a interpretar icónica canción

El exintegrante de la banda británica The Police dedicó unas palabras en redes sociales a Rusia por la invasión a Ucrania, cantando la icónica “Russians”.

Por Aida Cortés

Saltillo, 12 de marzo (Vanguardia).- Sting, el músico británico compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para expresar su sentir y pedir a los rusos “paren la guerra”, asimismo hizo una denuncia pública sobre la decisión del gobierno ruso de invadir Ucrania, hecho que algunos aseguran en el fondo busca restablecer la antigua Unión Soviética.

“Russians” fue grabada en 1985 y su letra hace alusión al imperialismo de la Unión Soviética, que en aquellos años aún se mantenía en pie como uno de los estados más poderosos del mundo. Sin embargo, a pesar del éxito de la canción, Sting ya no volvió a interpretarla, porque sentía que ya no era relevante, sin embargo, con la invasión rusa a Ucrania, este sencillo se vuelve a poner a la orden del día. Así, el intérprete de “Every Breath You Take” se une a los famosos que han denunciado este hecho, haciéndolo con un conmovedor mensaje que nos recuerda que ¿la historia vuelve a repetirse?

“En Europa y América, hay un creciente sentimiento de histeria. Condicionado a responder a todas las amenazas. En los discursos retóricos de los soviéticos. Mr. Krushchev dijo. Nosotros los enterraremos. Yo no estoy de acuerdo con este punto de vista. Sería muy ignorante estarlo. Si los rusos también aman a sus niños”, es uno de los versos de la canción. Con la frase “los rusos también aman a sus niños”, Sting pretendía dar un poco de humanidad a ese pueblo que se proponía conquistar al mundo.

“Sólo rara vez he cantado esta canción en muchos años desde que fue escrita, porque nunca pensé que sería relevante otra vez. Pero, a la luz de la decisión sangrienta y lamentablemente errónea de un hombre de invadir a un vecino pacífico y poco amenazante, la canción es, una vez más, una súplica para nuestra humanidad”, escribió el exvocalista de la banda de rock The Police en su publicación, la cual termina con la frase “paren la guerra”.

