ENTREVISTA ¬ Cayetana es Aznar; una golpista que ve a Xóchitl como empleada: Monedero

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– “No es Cayetana Álvarez de Toledo, es Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, decimoquinta marquesa de Casa Fuerte. Marquesado otorgado por el rey Felipe V de España a Juan Vázquez de Acuña y Bejarano, capitán general de los Reales Ejércitos, virrey de Aragón, Mallorca y Nueva España; caballero de la Orden de Santiago. Descendiente de Francisco de Borja Álvarez de Toledo Osorio, de María Tomasa Palafox, de Francisco de Moncada, del conquistador español Blas de Peralta y del fundador de la Ciudad del Mar del Plata, Patricio Peralta Ramón”.

De esta manera, Juan Carlos Monedero, politólogo, catedrático y fundador del partido Podemos, resumió el origen aristocrático de la Diputada española del Grupo Parlamentario Popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien en su reciente visita a México, por invitación de Ricardo Salinas Pliego, atacó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldó a la candidata de la derecha mexicana, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Esta gente, y eso no lo podemos olvidar y por eso no quiere la derecha que hablemos de la historia, toda la gente que tiene este pedigrí hicieron su fortuna con la esclavitud, pero no nos olvidemos de todas las grandes fortunas nobiliarias de España hicieron la fortuna con la esclavitud”, expresó Monedero en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.