Estudiante del ITESO reclama a Xóchitl por los casos Ayotzinapa y Tec en 2010

Los mensajes de protesta estaban acompañados de un número 43, en referencia a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, así como del logo del ITESM por el asesinato de dos alumnos en 2014.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Una estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente (ITESO) se manifestó este martes frente a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, al recordar la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa en 2014, así como del asesinato de dos alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en 2014.

Durante la tarde de hoy, la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), se reunió con estudiantes de la universidad jesuita para exponer sus propuestas de Gobierno en caso de ganar los comicios del próximo 2 de junio.

Sin embargo, una joven alzó una cartulina durante la participación Gálvez, la cual contenía las frases “Xóchitl, hermana, te respalda pura Mafia” y “el PRIAN asesina estudiantes”. Los mensajes estaban acompañados de un número 43 y la fecha del 26 de septiembre de 2014, en referencia a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Esa chica tiene los ovarios bien puestos!!! -Xóchitl Gálvez en el ITESO-

Además, se observa el logotipo del ITESM y la fecha del 19 de marzo de 2010, para recordar la muerte de Jorge Mercado y Javier Arredondo, quienes fueron asesinados por militares en las instalaciones de la universidad durante el sexenio de Felipe Calderón.

Ante la protesta de la alumna, la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que fue un caso lamentable, en especial por la reciente asesinado del normalista Yanqui Kothan en Chilpancingo; situación en la que se comprometió hablar con la verdad si gana las elecciones de 2024.

“Por supuesto que quiero hablar de los 43 porque ya fueron 44 con el joven asesinado en Chilpancingo. Es muy lamentable que los jóvenes tengan que morir por cualquier circunstancia y creo que está pendiente la justicia y el compromiso que haría, no están aquí los padres, pero es hablar siempre con la verdad”, mencionó.

Xóchitl Gálvez pidió a los jóvenes perseverancia, debido a que confía en que se pueda construir un México diferente si se deja de dividir al país.

Con la leyenda "Xóchitl, hermana, te respalda pura mafia" y "El PRIAN asesina a estudiantes", la joven Areli Nava protesta con una pancarta durante la visita de la candidata de oposición a la @ITESO.

GÁLVEZ PRESENTA PROPUESTAS DE CAMPAÑA

En el Foro Elecciones 2024, Rumbo y Compromiso organizado por el ITESO, la candidata Xóchitl Gálvez aseveró que buscará garantizar el abasto de agua en el país, así como de seguridad, salud y otros temas como parte de sus propuestas de campaña rumbo a las elecciones de 2024.

“Tenemos que tratar el agua, el 100 por ciento del agua de la zona metropolitana de Guadalajara se deberá de tratar, almacenar en una presa como lo hace Singapur, como lo hace Washington, como lo hace Los Ángeles, y después potabilizar. Hay la tecnología suficiente para que esa agua sea potable”, mencionó con relación al abasto de agua.

Respecto al sector salud, Xóchitl Gálvez aseveró la importancia de impulsar programa de salud mental integral entre los jóvenes del país, debido a que de joven sufrió crisis de ansiedad después de que fue agredida sexualmente.

Muchas gracias a los jóvenes estudiantes de periodismo del @ITESO por escucharme y permitirme escucharlos hoy. Yo quiero que en un futuro ustedes puedan vivir sin miedo a ejercer su profesión. ¡Defendamos la libertad de expresión!
#MxSinMiedo

“Que la atención a la salud mental sea parte del cuadro básico de salud, o sea, que no se vea como una consulta especializada, que se vea como la de medicina general, porque es fundamental cuando estás en una crisis poder ser atendida. Tengo que confesar que cuando me vine de mi pueblo, tenía yo mucho miedo de vivir en la ciudad porque fui violentada sexualmente (…) empecé a tener algo que se conoce como ataques de pánico, pero yo no sabía qué era”, detalló.

Finalmente, destacó que postura en relación con la seguridad pública será de prevención, priorizando la atención a las víctimas y a las mujeres que sufren violencia de género, así como de no esperar horas para buscar a quienes desaparecen.