Linda Yaccarino, experta en publicidad, es la nueva CEO de Twitter, anuncia Elon Musk

–Información en desarrollo

Por Barbara Ortutay y Matt O’Brien

California, 12 de mayo (AP) — Elon Musk ha confirmado que la nueva CEO (Directora Ejecutiva) de Twitter, o X Corp como es ahora llamada, será Linda Yaccarino, que viene de puestos ejecutivos en NBCUniversal, con fuertes lazos en la industria de la publicidad.

“¡Estoy muy emocionado de darle la bienvenida a Linda Yaccarino como la nueva CEO de Twitter!”, escribió Musk en un tuit el viernes. Añadió que Yaccarino “se concentrará primordialmente en las operaciones de negocios, mientras que yo lo haré en el diseño del producto y nuevas tecnologías”.

Yaccarino trabajó en NBCUniversal durante casi 12 años, donde su equipo generó más de 100 mil millones de dólares por venta de anuncios desde 2011, según la propia compañía. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Yaccarino trabajó previamente como directora de publicidad y asociaciones con clientes en NBC, así como presidenta de entretenimiento por cable y venta de publicidad digital. Antes de su época en NBC, Yaccarino trabajó en la compañía global de entretenimiento Turner por casi dos décadas

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023