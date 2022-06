VIDEO: Netflix revela detalles de la segunda temporada de El juego del calamar

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Este domigo, Netflix compartió un comunicado oficial confirmando el regreso de la serie El juego del calamar con una segunda temporada.

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming anunció el regreso de la exitosa serie surcoreana mediante un video corto.

“Luz roja… ¡LUZ VERDE! ¡Squid Game regresa oficialmente para la temporada 2!”, escribió Netflix.

Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39

Asimismo, compartió un comunicado del creador de la serie Hwand Dong-hyuk en el que explica un poco sobre la nueva aventura de El Juego del Calamar.

“Tomó 12 años darle vida a la primera temporada de El Juego del Calamar, pero apenas 12 días para que se convirtiera en la serie más popular de la historia de Netflix en 2021 […] el escritor, director y productor de El Juego del Calamar quisiera mandarles un saludo a nuestros fans de todo el mundo. Gracias por ver y amar nuestra serie. Regresará Gi-hun. Regresará el líder. Llega la temporada 2. Puede que vuelva el hombre de traje. Además, conocerás a Cheol-su, el novio de Young-hee. Prepárate para una nueva ronda”, agregó el director.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM

— Netflix (@netflix) June 12, 2022