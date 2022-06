Netflix seguirá explorando Eternia con Masters of The Universe: Revolution

Madrid, 11 de junio (Europa Press).- La ya legendaria batalla entre He-Man y Skeletor continúa. Netflix ha anunciado que el mundo de Eternia seguirá expandiéndose en el servicio de streaming con una nueva serie, Masters of The Universe: Revolution.

Una nueva ficción que llegará tras el éxito cosechado con Masters del Universo: Revelación, la continuación de la mítica serie de los 80 y un reboot que vio la luz el año pasado.

“He-Man y Skeletor tendrán un enfrentamiento como nunca antes los habías visto en una nueva serie que continúa donde Masters del Universo: Revelation lo dejó #GeekedWeek”, anuncia el tuit acompañado de una épica imagen protagonizada por el pérfido villano, la corona del rey Randor y la espada del poder de He-Man.

En ella puede verse la diabólica cara de Skeletor, como si fuese un espectro que surge de la legendaria espada de Grayskull que He-Man empuña en sus batallas contra él. Y a su lado, se halla la corona que ostenta el rey Randor, el legítimo soberano de Eternia.

announcing MASTERS OF THE UNIVERSE: REVOLUTION

He-Man and Skeletor face off like you've never seen them before in a new series that picks up where Masters of the Universe: Revelation left off #GeekedWeek pic.twitter.com/PgI6cqILTo

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2022