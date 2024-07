Juez que encerró a Manuel 21 años, por un asesinato que no cometió, es hoy Magistrado

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Manuel Germán Ramírez Valdovinos tenía 21 años cuando fue detenido con violencia y sin orden de aprehensión por policías ministeriales que irrumpieron en su casa el 26 de mayo del año 2000, en el poblado de Tepexpan, municipio de Acolman, al oriente del Estado de México.

Lo golpearon, lo esposaron y lo subieron a un auto sin placas, en lo que sería el inicio de dos días de tortura en la entonces Procuraduría mexiquense. Lo acusaron, junto a otras dos personas, del homicidio de Emmanuel Martínez Elizalde pero desde el comienzo del caso hubo irregularidades.

Según el Ministerio Público, los tres hombres habrían secuestrado a Elizalde y luego lo habrían matado pero no había pruebas para sostener esa hipótesis, tampoco testigos, ni armas homicidas. Solo una confesión de Manuel que lograron obtener con tortura y un cadáver no identificado que nunca se comprobó que se tratase de la supuesta víctima.

Pese a todo esto, el entonces juez Tercero de lo Penal de Toluca, Juan Arturo Velázquez Méndez, lo sentenció a más de 40 años de prisión. Una decisión que tiró los planes de vida de Manuel pero no afectó para nada la carrera del juzgador, quien desde 2013 y hasta 2028 será Magistrado del Primer Tribunal de Alzada en materia penal, región Ecatepec, del Poder Judicial mexiquense.

Las irregularidades y fallas en el caso de Germán Ramírez Valdovinos retoman importancia en medio de la discusión nacional sobre la Reforma al Poder Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que se debate en foros por diferentes estados del país.

Aunque este tema ha permanecido en el Estado de México, Ramírez Valdovinos se ha acercado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para una posible atracción del caso, donde puedan reconocer su inocencia y como víctima de tortura, sin embargo, su expediente ha sido rechazado.

Luego de pasar 21 años en prisión, en 2021 fue preliberado por el ruido mediático que su caso estaba tomando, pero no le revocaron la sentencia y mucho menos el Poder Judicial mexiquense ha reconocido las violaciones a sus derechos humanos, una lucha en la que continúa Germán Ramírez.

CONTRADICCIONES

Además de la declaración bajo tortura obtenida contra Germán para analizar el caso, la más grande irregularidad es la supuesta víctima que nunca se logró identificar como Emmanuel Martínez Elizalde. “Cuando el Ministerio Público levanta el cadáver, éste medía 1.74 metros, y cuando lo exhuman tres años después ya medía 1.63, ningún cuerpo se relaja más de 2 centímetros y la diferencia aquí es de 11”, dice Ramírez Valdovinos, y que ninguno de esos dos cuerpos analizados coinciden con las características físicas de Martínez Elizalde.

“No hay una concordancia, un cadáver no se va a relajar más de 2 centímetros y este tiene una relajación de casi 11. Acto seguido de todo esto se hace la superposición fotográfica cara-cráneo, como identifican el caso de las muertas de Juárez, y pues nos dice un tercero en discordia que el cuerpo no es”, señala.

Reforzando esto y luego de 12 años ya en prisión, en 2012 el Instituto Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de un análisis, estableció una “discordancia anatómica claramente visible” entre el cuerpo hallado por la Fiscalía y el exhumado. Pruebas que el Tribunal de Alzada de Toluca sigue sin considerar.

Y hubo otro intento por demostrarlo pues en 2002 un testigo aseguró haber visto a la supuesta víctima 20 días después de la fecha que decían sucedió el homicidio, presentaron documentos y fotografías que acreditaban que el hombre se encontraba en Estados Unidos pero este material lo perdió el Ministerio Público y nunca pudo ser probado.

Sin ayuda del Poder Judicial, el también maestro de música presentó su caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde 2013 pero fue hasta mayo de este 2024 que el organismo emitió una recomendación donde establece medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición por el daño causado, así como su inscripción al registro estatal de víctima. Pero esto no ha podido ocurrir porque Martínez Valdovinos sigue con una condena en su contra.

“Tengo una recomendación de la CNH pero de qué me sirve una recomendación si durante 21 años yo no he tenido acceso a la justicia y hoy en día tengo que seguir soportando la discriminación de la gente porque estuve preso, porque no estoy absuelto, porque a lo mejor sigo siendo un delincuente. A mí ese daño, ¿quién me lo va a reparar? La salud es irreversible, los años que yo estuve en la cárcel son irreversibles porque nadie me va a reponer las pérdidas morales, económicas, sentimentales, familiares. La pregunta es ¿cuánto tiempo más tengo que esperar?”, dijo Martínez Valdovinos.