ESTUDIO ¬ ¿Desinformación? ¿Politización? Medios tradicionales pierden credibilidad

El uso prolongado de las redes sociales, la sobrecarga informativa y la descalificación gubernamental han propiciado que cada vez menos personas confíen en las noticias. No obstante, estas plataformas también han ayudado a que medios digitales como SinEmbargo se posicionen como los más confiables.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Desde el 2017 la confianza en las noticias en México ha disminuido del 49 por ciento al 35 por ciento, según reportó el Digital News Report 2024 del Reuters Institute en junio del año en curso.

Para poder entender la raíz del problema, el Observatorio Mexicano de Medios realizó un sondeo digital a más de 500 personas que se autodenominan “consumidores habituales de noticias”, entre ellas personas periodistas, académicas, estudiantes y profesionistas.

Luego de que @risj_oxford advirtiera sobre la crisis de confianza en las noticias en #México, nos dimos a la tarea de investigar y profundizar sobre los principales factores que hoy impactan en el fenómeno. Así llega nuestro reciente estudio: #TodosMientenhttps://t.co/u3qlZZNFew pic.twitter.com/wavfAGnkIE — Observatorio Mexicano de Medios (@observamxmedia) August 8, 2024

De acuerdo con la ONG la crisis de la confianza en las noticias en México está relacionada con nueve factores entre los que se encuentran los nuevos hábitos de consumo de noticias, la sobrecarga informativa, la descalificación gubernamental, y hasta la crisis financiera del periodismo.

NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO DE NOTICIAS

El uso de las redes sociales ha aumentado exponencialmente en los último diez años, lo que ha propiciado que estas plataformas se conviertan en la principal fuente de información con un 71.5 por ciento de usuarios; mientras que los portales de noticias cuentan tan sólo con el 52.1 por ciento y la televisión con un 25.7 por ciento.

En este sentido, el ObservaMxMedia apunta que el consumo de noticias en las redes sociales es especialmente alto entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde el 41.67 por ciento las usa para informarse, y a medida que aumenta la edad de los usuarios, hay una mayor tendencia a utilizar portales de noticias y otros medios más tradicionales como la televisión y la radio.

De acuerdo con el Digital News Report 2024 en los últimos años la tendencia ha cambiado gracias a plataformas de videos como YouTube, TikTok e Instagram Reels, por lo que el consumo de noticias en Facebook ha bajado en el último año.

Por ende, señala, el consumo de noticias en las plataformas online se ha ido fragmentado, es decir, casi un tercio de la muestra global (31 por ciento) recurre a YouTube para informarse cada semana; mientras que por primera vez TikTok (13 por ciento) ha superado a Twitter pues la red ahora denominada X tiene 10 por ciento.

Asimismo se ha registrado un aumento en el consumo de noticias a través de plataformas de mensajería como WhatsApp.

Pese al uso de redes sociales para mantenerse informado, el Observatorio Mexicano explica que las personas no confían al 100 por ciento en el contenido que pueden encontrar en éstas pues son conscientes de la abundante desinformación, la falta de rigor periodístico y la fuerte manipulación que existe con bots y páginas automatizadas.

SOBRECARGA INFORMATIVA Y PÉRDIDA DE IDENTIDAD

El fenómeno de la noticia incidental, término denominado por los investigadores Eugenia Mitchelstein y Pablo J. Boczkowski en 2017, ha dificultado la comprensión y jerarquización de la información. La sobrecarga informativa y el acceso incidental han llevado a una validación emocional y ideológica de las noticias, mientras que la identidad de los medios se diluye en las redes sociales, afectando su reconocimiento y prestigio.

El estudio revela que 89 por ciento de las personas no son capaces de recordar la fuente precisa de la última noticia incidental a la que accedieron.

Al ser las redes sociales la mayor fuente de información, los periódicos y empresas periodísticas han perdido su identidad en sus esfuerzos por destacar entre la inmensa oferta de contenidos en dichas plataformas.

Por lo que han disminuido las posibilidades de que las personas confíen, destaquen y descarten a medios específicos, reduciendo su prestigio a indicadores cuantitativos como el volumen de visitas y/o reproducciones.

DESINFORMACIÓN

El 43 por ciento de los mexicanos encuentra noticias falsas casi todos los días, y la preocupación por la veracidad de las noticias en internet ha aumentado.

A nivel mundial, el Digital News Report 2024 destaca que las plataformas de TikTok y X son vistas como las principales fuentes de desinformación y contenido poco fiable.

Otro de los aspectos que preocupa es la implementación de la inteligencia artificial (IA) para generar contenido, incluyendo los deep fakes, lo que intensifica el temor sobre la manipulación de noticias.

En el sondeo realizado por el ObservaMxMedia, el 63 por ciento de los encuestados refirió que su confianza que ha disminuido; mientras que el 31 por ciento consideró que se ha mantenido igual.

PROPAGANDA ENCUBIERTA COMO NOTICIA

De acuerdo a datos obtenidos de la plataforma Meta propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, durante el periodo electoral en México, se lanzaron más de 418 mil anuncios publicitarios, con una inversión de más de 736 millones de pesos, de los cuales muchos eran noticias encubiertas para eludir la fiscalización electoral y generar opinión pública.

En este sentido el Observatorio Mexicano de Medios indica que muchos de los anuncios tienen como respaldo o fuente, portales y canales de noticias, unos reales, otros falsos.

Por otra parte, indica, que los deep fakes se han vuelto comunes, promoviendo inversiones fraudulentas y afectando la confianza de los mexicanos en las noticias, quienes a menudo descartan las noticias por considerarlas propaganda política o comercial.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Internet señala en el Estudio sobre los hábitos de usuarios de internet en México 2024 que el 35 por ciento de las personas encuestadas considera que las empresas que poseen las redes sociales están en posición de controlar la generación de información tendenciosa, o el uso indebido de la IA en campañas políticas, por encima incluso del Instituto Nacional Electoral de México con el 24 por ciento.

DESCALIFICACIÓN GUBERNAMENTAL

Aún cuando no es el factor principal, las conferencias matutinas del Presidente López Obrador han afectado la confianza en los medios. La sección “Quién es Quién en las Mentiras” ha deslegitimado a los medios sin transparentar la metodología, normalizando la violencia y estigmatización contra la prensa.

En el estudio realizado por ObservaMxMedia, donde participaron más de 500 personas consideradas consumidoras habituales de noticias, se indagó sobre el impacto efectivo de los dichos del Presidente, donde quienes ven y quienes no ven las mañaneras coincidieron en que influyen mucho (57por ciento y 56 por ciento respectivamente) y en que influyen algo (40 por ciento y 36 por ciento respectivamente).

Al ser cuestionados si las afirmaciones del Presidente, en donde asegura que los medios críticos a su gobierno son mentirosos y obedecen a intereses económicos, son justificadas, el 26 por ciento de las personas que ven la mañanera y el 8 por ciento de las personas que declararon no ver las conferencias consideran sí están justificadas.

En contraste, el 54 por ciento de las personas que no ven la conferencia matutina, aseguró que no son justificadas las declaraciones del Presidente, mientras que el 28 por ciento de quienes sí la ven también consideraron que no son justificadas.

En este tenor, expertos consultados por la ONG coincidieron en que los ataques verbales han erosionando la confianza pública en el periodismo.

POLARIZACIÓN Y POLITIZACIÓN EN LAS NOTICIAS

El 97 por ciento de las personas perciben a los medios como polarizados. La confianza en los medios está influenciada por la percepción de imparcialidad y la capacidad de proporcionar contextos objetivos, con los medios críticos y oficialistas perdiendo credibilidad dependiendo de la alineación ideológica del público.

Es decir, los medios que no comparten los valores o principios ideológicos de un determinado frente político, son inmediatamente descalificados en cuanto a credibilidad y confianza.

En este sentido, la ONG reveló que las personas que ven las conferencias matutinas del Presidente, ya sea de forma habitual u ocasional, tienden a desconfiar de medios como Latinus o Reforma; en tanto que para quienes no ven las mañaneras de AMLO, Reforma y CNN son confiables.

Cabe destacar que SinEmbargo es el medio más mencionado como confiable tanto para quienes ven como para quienes no ven “La Mañanera” seguido de El País y Animal Político.

Por su parte, el Digital News Report 2024 destaca que las sociedades más politizadas tienden a confiar menos en los medios de comunicación.

DESUSO Y CAMBIO DE LOS MEDIOS TRADICIONALES

Dentro de los llamados medios tradicionales la televisión es el medio que mayor desconfianza presenta en todas las generaciones, aunque el fenómeno es mayor en las personas más jóvenes.

Si bien la radio y los periódicos impresos han disminuido su relevancia e impacto, las noticias emitidas por radio mantienen los mayores índices de confianza según reveló el estudio del ObsermaMxMedia.

La tendencia al desuso de estos medios también se identifica en el Digital News Report 2024, donde se destaca una pérdida gradual profundamente marcada tanto en la televisión como en medios impresos.

En este sentido, el Digital News Report 2024 indica que el uso en los medios tradicionales ha disminuido de 59 por ciento a 39 por ciento en el sexenio, mientras que las redes sociales han ganado presencia en todos los países y segmentos de edad.

No obstante,el Observatorio asegura que no existe una relación directa entre la disminución del uso y la confianza, pues si bien las noticias en televisión experimentan grandes índices de desconfianza, son las redes sociales seguidas de los noticieros de Youtube y Facebook los que representan mayor desconfianza en contraste con la confianza en la radio y los periódicos impresos.

EXCESOS DE LOS MEDIOS CORPORATIVOS

La concentración mediática en pocos grupos empresariales, la relación entre medios corporativos y el poder político ha generado desconfianza, por lo que hoy en día los medios independientes enfrentan dificultades para destacar en un entorno dominado por grandes corporaciones mediáticas.

El Observatorio Digital cita al Media Ownership Monitor México 2018, en donde se indica que los principales medios de comunicación en México están concentrados en 11 grupos empresariales, controlando la difusión de noticias en televisión, radio, medios impresos y plataformas digitales.

Ejemplo de ello es Televisa, donde su propietario, Emilio Azcárraga, ha visto surgir a comunicadores como Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, quienes han tenido frecuentes desencuentros con el gobierno actual.

Por su parte Carlos Loret de Mola fundó en el 2019 el medio Latinus, portal ha centrado su línea editorial en una dura crítica a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y, además, ha sido vinculado con políticos y empresarios contrarios al actual mandatario.

De esta forma, Latinus ilustra cómo algunos empresarios han impulsado medios de comunicación para controlar la agenda mediática.

CRISIS FINANCIERA DEL PERIODISMO

De acuerdo con el estudio ¿Todos Mienten?, del Observatorio Mexicano de Medios, actualmente el financiamiento del periodismo pasa por una de sus mayores crisis a partir de múltiples factores de transformación.

La dependencia del financiamiento gubernamental y la publicidad programática ha limitado la independencia de los medios. Por otra parte, los cambios en los algoritmos de las redes sociales y los hábitos de consumo han afectado el flujo de ingresos, y la asignación discrecional y opaca de recursos gubernamentales amplifica la percepción de desconfianza en los medios.

De acuerdo a la empresa de medición de tráfico Comscore, los principales portales de noticias en México han experimentado un estancamiento e incluso disminución de su tráfico en los últimos 6 meses, con excepciones como SinEmbargo y Milenio.

Lo anterior está relacionado con el uso prolongado de las redes sociales como fuente principal de información, lo que ha difuminado la identidad de los medios comunicación en estas plataformas, dificultando así la distinción de información entre ellos.