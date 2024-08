El Presidente critica la protesta de la oposición frente al INE; la vio”muy menguada”

Ayer, personas simpatizantes de la “Marea Rosa”, y las organizaciones Frente Cívico Nacional y Unidos protestaron frente a las instalaciones del INE en Tlalpan para denunciar la sobrerrepresentación que tendrá Morena y sus partidos aliados en la próxima Legislatura.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este lunes a la oposición luego de que la “Marea Rosa” se manifestara ayer frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la supuesta sobrerrepresentación de Morena y sus partidos aliados en el Congreso.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que la oposición se encuentra “menguada”, y acusó que el magnate Claudio X. González engaña a la gente con que hubo fraude y a los empresarios con que iban a ganar las elecciones del pasado 2 de junio.

“Ayer hubo una manifestación, ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiéndole a la gente. Estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban por toda la manipulación que han llevado a cabo. […] Ya ayer, ya muy menguada la manifestación de los conservadores”, comentó.

“Dicen: ‘Nos están robando 10 millones de votos’. ¿Dónde están las pruebas? Eso dijeron y los dirigentes engañan a muchos que, por ejemplo, esto que estamos haciendo es fraude cuando nunca se habían llevado a cabo elecciones tan limpias y libres; cuando ahora hay una auténtica democracia, no como antes que falsificaban las actas, rellenaban las urnas, votaban los muertos. Y desviando también la atención porque ahí llega Claudio X. González, pero no informa”, agregó.

Asimismo, López Obrador apuntó que lo que busca la oposición es que no se reforme la Constitución ni el Poder Judicial, pues favorece a una “minoría rapaz”, pero que en la Carta Magna está clara la representación de los partidos para la Legislatura, ya que no se cuenta por coaliciones, sino por cada partido político.

“Lo que no quieren es que se tenga una mayoría para poder reformar la Constitución porque si se reforma la Constitución, ¿qué se puede hacer? Se puede reformar el Poder Judicial, y se va a elegir a diputados, a magistrados, a ministros, y se puede limpiar de corrupción el Poder Judicial, pero eso no quieren que suceda”, opinó.

“Y los engañaron con que no iba a alcanzarse la mayoría calificada, cuando hay 300 distritos federales y la coalición, el movimiento transformador triunfó en el 85 por ciento. No sé, como de 300, fueron 250. 256 de 300. 85 por ciento y perdieron 44 distritos, 25 por ciento. Y no. Ahora quieren que se viole la Constitución. No, mejor que Claudio les devuelva el dinero. Los estafó”, añadió.

“Eso es lo que quieren: que el Poder Judicial esté al servicio de la corrupción. Eso es básicamente, pero afortunadamente el pueblo ya está muy despierto, muy consciente y vamos a seguir exhortando a Claudio X. González a que informe cuánto recibió, de quién, y, sobre todo, cuánto dinero han destinado a la guerra sucia, en especial, en mi contra. Y mañana vamos a dar un adelanto sobre lo que ha recibido esta asociación de gobiernos del extranjero”, dijo.

También recalcó que la ideología de la oposición es la hipocresía, y dio el ejemplo de que Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), declaró en una entrevista que se arrepentía de apoyar los programas sociales durante la campaña de la entonces candidata presidencial Xóchitl Gálvez, a pesar de que ella se había comprometido a que no desaparecerían de salir triunfadora en la pasada elección.

“Firman con sangre que ellos no iban a quitar los programas de bienestar, pasa la elección y dice el presidente de un partido del bloque conservador: ‘Nos equivocamos. Sí hubiésemos dicho que nosotros no estábamos de acuerdo con los programas de bienestar porque eso va en contra de nuestra doctrina, porque nosotros estamos a favor de enseñar a pescar y no regalar pescado’”, recordó.

“Quién sabe de dónde sacaron ese sofisma, pero es el que usan para justificar el que no hay que darle nada a los pobres, a los necesitados. Hay que enseñarlos a pescar, pero si ya se robaron, como me dijeron ayer, el agua. Si ya no hay agua para los peces y se robaron también los peces. Y esa hipocresía, querer engañar”, finalizó.

La “Marea Rosa” protestó ayer frente a las instalaciones del INE contra la sobrerrepresentación de Morena y sus partidos aliados en el Congreso, a partir de la siguiente Legislatura. Desde el pasado 2 de junio, la llamada “sobrerrepresentación” se volvió un tema de debate público ante las proyecciones de que el partido en el poder, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista alcanzarían la mayoría calificada (dos terceras partes) en la Cámara de Diputados y estarían muy cerca de lograrlo en el Senado.

El Gobierno de México ha mostrado estimaciones que apuntan a que la coalición oficialista alcanzará hasta 373 diputadas y diputados. Ante ello, representantes de los partidos de oposición, y organizaciones como el Frente Cívico Nacional y Unidos han cuestionado la validez de esa interpretación, por lo que convocaron a la manifestación para exigir una asignación menor de legisladores.

Leonardo Valdés, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), resaltó que la sobrerrepresentación de una fuerza política en la Cámara Baja es una distorsión de la voluntad de los ciudadanos que la Constitución acota precisamente para que haya correlación cercana entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignados, y que un objetivo de las reformas electorales de la última década es que ninguna fuerza pudiera por sí sola modificar la Constitución.

De acuerdo con la postura de la “Marea Rosa”, si el INE avala la elección federal, se le permitiría a Morena y a sus aliados modificar la Constitución “ignorando” al 46 por ciento de los electores que no votaron por ellos.

“Con sólo el 54 por ciento de los votos, el oficialismo busca cambiar unilateralmente el régimen político, acabando con la división de poderes, eliminando todos los contrapesos y controlando las elecciones desde el Gobierno. Cambio de reglas impuestas por el grupo en el poder para enquistarse en el poder”.

Luego del pronunciamiento, Xóchitl Gálvez tomó el micrófono y dijo que a la oposición le asiste la “razón jurídica”, pero que si el INE válida los comicios y le da esa “sobrerrepresentación” a Morena en el Congreso, presentarán una serie de instrumentos legales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para combatir dicha decisión y “defender el voto”.

–Con información de Nancy Gómez