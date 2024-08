El Tramo 5 del Tren Maya nos ha costado mucho trabajo, reconoce López Obrador

El Presidente explicó que el Tramo 5 consta de 120 kilómetros de Tulum a Cancún, pero que alrededor de 80 son elevados por la presencia de cenotes, ríos submarinos y otros cuerpos acuíferos, por lo que ha sido más complicada su construcción.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que el Tramo 5 del Tren Maya ha costado “mucho trabajo” por la cantidad de cenotes, ríos y cuevas que hay en ese trayecto, y explicó que la inversión ha sido mayor por los segundos pisos que se han construido para evitar daño ambiental.

Desde Palacio Nacional, el Presidente explicó que el Tramo 5 no es tan largo, como otros, pues consta de 120 kilómetros de Tulum a Cancún, pero que alrededor de 80 son elevados por la presencia de cenotes, ríos submarinos y otros cuerpos acuíferos.

“Es un tramo que nos ha costado trabajo, mucho trabajo, es un tramo relativamente corto; sin embargo, se han cuidado cenotes, ríos submarinos, subterráneos y cuevas”, mencionó.

“Nosotros estamos construyendo el Tren Maya, cuidando, no afectando el medio ambiente. Nada más para que se tenga idea, de Tulum a Cancún son alrededor de 120 kilómetros y para no afectar 80 kilómetros son viaductos, segundos pisos. Es una inversión de dos, tres veces más que lo que costaría hacer el tren en el piso, a ras de tierra con terraplén; sin embargo, para el paso de fauna, para no afectar cenotes, se cuidó el tramo. Tuvimos también que enfrentar muchos amparos”, aclaró.

Asimismo, el mandatario aprovechó para señalar que también ha habido mucho activismo en contra de la construcción del Tren Maya debido a sus implicaciones ambientales, pero cuestionó la participación de las y los activistas en anteriores construcciones como Xel Há o Xcaret.

“Y hemos tenido ahí, como es la zona turística más importante, ahí hemos tenido muchas protestas de pseudoambientalistas, ahí está Claudio X. González y hasta artistas famosos. Lo que no hicieron cuando destruyeron toda la Riviera Maya para construir hoteles y ríos submarinos, como Xel Há o como Xcaret, fue impresionante”, criticó.

Presentamos a todo México 🇲🇽y a nuestro presidente @lopezobrador_, los beneficios sociales, culturales, de infraestructura, de bienestar, justicia social y de ordenamiento territorial, que se están llevando a cabo a través del tramo 5 del @TrenMayaMX 🚝 en todo #QuintanaRoo. pic.twitter.com/E50XgAGPC2 — Mara Lezama (@MaraLezama) August 12, 2024

“Fue el tiempo también en que entregaron la concesión de Calica, de esta empresa estadounidense que creó bancos de material para llevar arena, grava del Caribe, de esta zona bellísima que es un paraíso, a Estados Unidos, y entonces no había protesta”, cuestionó.

Por su parte, Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo, compartió parte de los beneficios que ha traído el Tren Maya a la región, entre los que destacó el incremento de la actividad industrial y los proyectos complementarios, como el Puente Nichupté o el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Durante la conferencia de prensa, la Gobernadora de Quintana Roo expresó que los beneficios del Tren Maya son diversos y trascendentes, como descubrimientos arqueológicos, recuperación de lugares históricos, renovación de comunidades, proyectos de economía social y cooperativa, y de movilidad, como los 8.8 kilómetros del puente Nichupté en Cancún, que tiene un avance del 60 por ciento, y que resuelve aspectos de seguridad y protección civil.

Esta mañana, en la #ConferenciaPresidente, presentamos los beneficios que el tramo 5 del @TrenMayaMX está generando en #QuintanaRoo. Entre ellos, la certeza jurídica que garantiza la seguridad patrimonial de más de 4 mil familias de la emblemática colonia Luis Donaldo Colosio en… pic.twitter.com/d4msx41WRe — Mara Lezama (@MaraLezama) August 12, 2024

Asimismo, Mara Lezama dijo que otro de los beneficios del megaproyecto es la construcción del Parque del Jaguar, en Tulum, de más de dos mil 900 hectáreas con zonas de preservación, “espacios para el disfrute de la gente, zonas arqueológicas, torres de avistamiento, acceso a playas y experiencias únicas”.

También destacó que el Aeropuerto Internacional de Tulum ha tenido un “crecimiento impactante en apenas ocho meses de actividad”. Según la información que presentó, entre diciembre de 2023 y julio de este año, se han movilizado casi 670 mil pasajeros en cinco mil 200 operaciones aéreas. “Este año se podría llegar a un millón 400 mil pasajeros”, estimó.

Finalmente, la Gobernadora informó que el Tren Maya ha impulsado crecimiento económico, pues Quintana Roo fue el estado del país con el mayor aumento en su actividad industrial en abril, con un 8.7 por ciento de crecimiento.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Tren Maya –una de las megaobras insignia del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador– el Gobierno federal gastó 337 mil 794 millones de pesos en inversión física de enero a abril de 2024, un crecimiento de 27.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El Tren Maya, cuya primera etapa fue inaugurada el 15 de diciembre de 2023, recorre los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo a través de siete tramos:

Tramo 1: Palenque – Escárcega (228 kilómetros aproximadamente).

Tramo 2: Escárcega – Calkiní (235 kilómetros).

Tramo 3: Calkiní – Izamal (172 kilómetros).

Tramo 4: Izamal – Cancún (257 kilómetros).

Tramo 5 Norte: Cancún – Playa del Carmen (49.8 kilómetros).

Tramo 5 Sur: Playa del Carmen – Tulum (60.3 kilómetros).

Tramo 6: Tulum – Bacalar (254 kilómetros).

Tramo 7: Bacalar – Escárcega (287 kilómetros).