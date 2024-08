Poderes fácticos van a querer ningunear a Claudia. Se van a sorprender: Helio Flores

El monero Helio Flores dijo en entrevista con “Los Periodistas” que la oposición espera con ansias el final del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador para intensificar sus ataques en contra de la izquierda y de Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La derecha y los grupos fácticos en México tratarán de ningunear a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa una vez que tome protesta, pero se llevarán una gran sorpresa cuando se den cuenta que la morenista no se dejará manipular, afirmó el caricaturista en retiro Helio Flores.

En entrevista con “Los Periodistas” desde el Complejo Cultural Los Pinos, en donde a partir de este 13 de agosto se presenta “El Hombre de Negro y otros cartones políticos. Una exposición de Helioflores”, la cual está integrada por más de 100 piezas que ofrecen una mirada profunda y crítica a los temas políticos, sociales y culturales que han moldeado el México moderno, el monero señaló que la oposición espera con ansias el final del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador para intensificar sus ataques en contra de Claudia Sheinbaum.

“Yo pienso que las fuerzas ocultas o no tan ocultas, pero contrarias a López Obrador, pues esas van a seguir y posiblemente con más fuerza, porque tienen más fuerza, por ejemplo, los militares, los empresarios, todos están esperando y tienen confianza en que saliendo López Obrador, Claudia no va a ser igual y además es mujer, y entonces dicen: ‘ah, es mujer, le pegó un grito y ya con eso vete para tu casa’, yo no lo veo así, ese espíritu a Claudia. Yo pienso que que se van a llevar a una sorpresa esas fuerzas, tengo esa esperanza y confianza porque de eso depende todo”.

Helio Flores expresó su confianza porque Claudia Sheinbaum realice un buen papel como Presidenta, dé continuidad al Proyecto de la Cuarta Transformación y continúe por el camino que trazó el Gobierno del Presidente López Obrador.

“Pues yo tengo esperanzas, fe y confianza en Claudia Sheinbaum porque ha dado señales de eso y me da la impresión de que aunque López Obrador ya no esté, pero forma parte de esa fuerza. No creo que dé el cambiazo Claudia, ni creo tampoco que suceda lo que sucedió con Cuauhtémoc Cárdenas y su sucesor. Yo no creo en eso, yo pienso que sí va a seguir, va a tener además ya las fases, los cimientos y muros construidos y si ella viene con la intención y esa fuerza para continuar la construcción, sobre todo para mantener la calidad y fuerza de su equipo, es muy importante eso porque de repente hay colados”.

El caricaturista indicó que contrario a lo que dicen sus detractores, el Gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá sello propio, además de que podrá corregir los detalles que hubieron con López Obrador.

“Yo sí tengo confianza que el nuevo sexenio va a ser bueno también para México, es más, hasta corrigiendo un poquito rumbo. Es el mismo equipo, la misma fuerza, pero sí, hay diferencias y Claudia puede ir cambiando los detallitos que a lo mejor estuvieron por ahí fallando un poco”.

Helio Flores es uno de es uno de los más grandes caricaturistas contemporáneos. Ha sido merecedor en cuatro ocasiones del Premio Nacional de Periodismo en el género caricatura (1986, 1996, 2001 y 2003). Fue colaborador de La Jornada durante los primero años del diario, fundador y Co-director de la revista de sátira política La Garrapata, muy popular en los años 60 del siglo pasado. En 1974 comenzó a colaborar en la revista alemana Pardon y en la agencia Rothco, de Nueva York.

El trabajo de Helio Flores ha trascendido por varias generaciones y marcado a otros compañeros. Sin embargo, recordó, también existen alguno colegas que han utilizado la caricatura para defender a las cúpulas del poder, algo que según el propio artista, va en contra de la naturaleza de la caricatura.

– ¿Por qué hegemonizan los cartones de derecha?, cuestionaron “Los Periodistas”.

– “Yo digo que por comodidad y por conveniencia, piensan que ahorita les conviene quedar bien con la oposición, que posiblemente le da todo lo que pidan y además les publican todo lo que lleven, porque los periódicos están igual, no tienen problemas de censura ni siquiera porque están mal hechos, no hay censura”.

El caricaturista señaló que contrario a lo que afirma la oposición, el Presidente López Obrador permite la libertad de expresión y no persigue a aquellos periodistas que critican al Gobierno.

“Si no hubiera habido cambios en este sexenio no habría este tipo de exposiciones aquí en esta casa al contrario seguirían los tiempos de antes de censura, de perseguir periodistas incómodos y de todo lo que estábamos acostumbrados porque era cosa de todos los días”.

