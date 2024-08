FGJ-Sinaloa divulga material de asesinato exrector después de que FGR avisó atracción

Además del video, la Fiscalía de Sinaloa señaló que cuenta con las declaraciones del principal testigo de los hechos, acompañante y amigo muy cercano de la familia de Héctor Melesio Cuén, así como pruebas periciales.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscal General del Estado (FGE) de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, difundió la tarde de este lunes un video sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén en una gasolinera de los alrededores de Culiacán, justo a horas de que se le informara que la Fiscalía General de la República atraería el polémico caso.

Apenas ayer domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha realizado “más de cien diligencias” en el caso que involucra a Ismael “El Mayo” Zambada y a los “Chapitos” al asumir la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad de Sinaloa (UAS).

Hoy, durante una conferencia de prensa, la Fiscal Quiñónez Estrada ofreció el recuento de los hechos que hasta el momento la dependencia ha obtenido en relación con la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa.

La titular de la FGE de Sinaloa precisó que la carpeta de investigación continúa trabajándose por todo un equipo ministerial, peritos e investigadores, cuya principal línea se establece la tentativa de robo de vehículo, aunque sigue sin descartar ninguna otra que pueda surgir.

En el video difundido por la Fiscalía, se muestra el instante en que llega una camioneta blanca a una gasolinera de Petróleos Mexicanos (Pemex). Momentos después, una motocicleta con dos sujetos a bordo aparece y se frene a un lado del vehículo.

Posteriormente, el copiloto se baja de la motocicleta, abre la puerta de la camioneta y detona su arma de fuego. Luego de efectuar el ataque, los agresores huyen en su vehículo, mientras la camioneta se arranca, a pesar de tener conectada la bomba de gasolina, misma que se desprende y derrama el líquido.

Además del video, la Fiscalía cuenta con las declaraciones del principal testigo de los hechos, acompañante y amigo muy cercano de la familia de Héctor Melesio Cuén, así como pruebas periciales.

“De parte de FGE no existe obstáculo alguno para que, sea FGR [Fiscalía General de la República] la que atraiga esta investigación como lo solicitó el Gobernador Rubén Rocha Moya al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, añadió la Fiscalía estatal.

Asimismo, la dependencia sinaloense informó que, en relación con la presunta participación de un elemento de la Policía de Investigación, quien fungía como presunto guardia personal de “El Mayo” Zambada, existe un activo de investigación con el nombre de José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, adscrito a órdenes de aprehensión quien contaba con un periodo vacacional del 15 al 30 de julio.

La familia de Heras López presentó una denuncia el 28 de julio pasado por desaparición desde el 25 del mismo mes cuando salió a visitar a sus padres en la sindicatura de Culiacáncito.

Esta información revelada contradice al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, quien aseguró en una carta que su arresto fue producto de un engaño para atender una reunión para resolver una presunta disputa entre Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y Melesio Cuén, sobre quién debía dirigir la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Éste último, afirma el cofundador del Cártel de Sinaloa, estaba presente el momento en que fue emboscado y posteriormente fue ejecutado.

“Fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado. Héctor Cuén era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, de quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber nada desde entonces”, refiere “El Mayo”.

El día de la captura, 25 de julio, Zambada García acudió al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, justo a las afueras de Culiacán, donde se llevaría a cabo la reunión.

“Estaba programada para las 11:00 a.m. y llegué un poco antes. Vi una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, detalló el capo.

“Mientras caminaba hacia el área de la reunión, vi a Héctor Cuén y uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de frutas. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, lo seguí sin dudarlo. Me llevaron a otra habitación que estaba a oscuras”, relata.

Ahí se cometió la emboscada. “Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro sobre la cabeza. Me ataron y me esposaron, luego me obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometido a abusos físicos, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, completó.

LO QUE EL VIDEO DICE Y NO DICE: RÍODOCE

Ismael Bojórquez, director del diario local RíoDoce señaló la serie de inconsistencias que podrían representar la difusión del video por la Fiscalía estatal con las declaraciones presentadas hasta el momento.

Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, quien manejaba la camioneta Raptor 2024 donde viajaba también Héctor Melesio Cuen Ojeda, asesinado de cuatro balazos en las piernas, le mintió a la Fiscalía estatal, o la Fiscalía estatal le mintió a los sinaloenses.

De acuerdo con lo que la Fiscalía informó a la prensa el lunes 29 de julio, detalla Bojórquez, cuatro días después del crimen del exrector de la UAS, Fausto Corrales habría declarado que Héctor Melesio Cuen y él estuvieron desde la mañana del 25 de julio y hasta entrada la noche, esperando a unos abogados en el campestre Condado de San Francisco, cerca de La Presita, y que al no llegar regresaron a la ciudad de Culiacán, y que de paso llegaron a una gasolinera a cargar combustible.

Un video de una de las cámaras de seguridad que tiene la gasolinera, muestra que, en realidad, la camioneta donde iban Cuen y Fausto no llega de norte a sur, sino de sur a norte; es decir, no venía del campestre Condado de San Francisco —aunque hubieran estado antes en ese lugar—, sino que iba de Culiacán hacia el norte.

Cuando llegan a la gasolinera y se estacionan frente a la bomba, expone el periodista, también ganador en 2011 del Premio Cabot que otorga la Universidad de Columbia, Fausto abre la puerta y le pide al despachador que le llene el tanque. Luego cierra la puerta.

En las imágenes se observa que la camioneta ingresa a la gasolinera a las 21:56:15 horas. Segundos antes, aparece a cuadro un tipo en una motocicleta (con fachada de “puntero”) por el paso lateral poniente, es decir, de lado de la carretera. Luego se pierde a la vista de la cámara y no vuelve a mirarse.

La camioneta Raptor donde viajaban Cuen y Fausto es estacionada en la primera bomba de la fila oriente y segundos después ingresa por el mismo lado una motocicleta donde van dos jóvenes, pasan por un costado de la camioneta, avanzan hasta perderse del ojo de la cámara para aparecer de nuevo en sentido contrario y, al pararse junto a la camioneta, se baja el que va atrás, abre la puerta de la Raptor con la mano derecha (el tipo se pierde de vista) y cuatro segundos después regresa y se monta de nuevo en la motocicleta mientras se faja algo (que puede ser una pistola) en la cintura, para luego regresar por donde ingresaron. La camioneta, a la que ya se le estaba cargando gasolina Premium, sale disparada. Cuando el despachador va a ver qué pasó, el video marca las 21:57:10 horas. Es decir, que todo ocurrió en menos de un minuto.

No se observan, durante los tres o cuatro segundos que el tipo se pierde del ojo de la cámara porque lo cubre la puerta de la camioneta (momentos en los que puede pensarse que disparó contra Cuen), flashazos o destellos como los que emite un arma de fuego al ser disparada en la oscuridad.

Fausto Corrales se dirigió a la Clínica Cemsi Chapultepec, porque, según declaró, Melesio Cuén le decía que allí lo llevara; le quedaba más cerca la Clínica 36 del IMSS, ubicada en la colonia Infonavit Humaya, si acaso a cinco minutos de la gasolinera a esa hora.

Testigos presenciales del arribo de la Raptor a la clínica por el área de urgencias, afirmaron a Ríodoce que cuando llegaron, Cuen ya había fallecido. Fausto declaró también que, durante el trayecto, Cuen le decía que se sentía débil. Unos días antes, lo habían intervenido quirúrgicamente.

Hasta ahora no se ha hecho público el calibre que se usó en el ataque, pero sí que dos de los tiros no presentan orificios de salida, por lo que las ojivas debieron ser recuperadas en la necropsia.

Cuen fue llevado a la clínica Cemsi poco después de las diez de la noche, donde murió, aunque fuentes de RíoDoce advierten que, en realidad, el ex rector llegó muerto al nosocomio.

La versión de la Fiscalía es que fue balaceado, presuntamente, en un intento de robo del vehículo en que viajaba, una camioneta Ford Lobo Raptor 2024 que conducía Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, quien había pasado por Cuen a su casa por la mañana.

El director de RíoDoce dice que las inconsistencias de las declaraciones de Fausto ante el Ministerio Público y las declaraciones de la Fiscal, Sara Bruna Quiñonez, sobre las mismas, enturbian más el caso.

Los teléfonos de Cuen y de Fausto no están en poder de la Fiscalía, con los cuales podrían determinarse los movimientos de ambos durante el día. Y la familia de Cuen, sobre todo su esposa, Angélica Díaz, se ha rehusado a declarar.

¿QUIÉN ERA MELESIO CUÉN?

Héctor Melesio Cuén Ojeda protagonizó varias polémicas a lo largo de toda su vida, particularmente desde el inicio de su trayectoria académica, desde donde obtuvo recurso para adentrarse en la política, al punto que el próximo mes de septiembre, de no haber sido asesinado, hubiera rendido protesta como Diputado federal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Originario de Badiraguato, Sinaloa, Cuén Ojeda logró un inmenso e indiscutible poder, mismo que le sirvió para confrontar al mismo Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien primero le brindó su apoyo, del que también salió beneficiado, ya que la Secretaría de Salud del estado quedó bajo sus mando.

En 1978, el también líder del Partido Sinaloense (PAS) ingresó a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) como profesor de ciencias químico-biológicas, ese fue el inicio de una carrera encaminada a la política, ya que de 2005 obtuvo la rectoría de esa misma casa de estudios, cargo que desempeñó hasta 2009, pese a lo cual continuó manejando e influyendo en la UAS.

Sólo dos años después de que dejó su cargo en la UAS, ganó la Alcaldía de Culiacán, Sinaloa, misma que mantuvo bajo su mandato de 2011 a 2012, año en el que también conformó su propio partido, el Partido Sinaloense (PAS). Después buscó una diputación estatal, la cual consiguió y ejerció de 2013 a 2016.

Pese a ser un partido local, en 2016, el PAS creció tanto que logró seis diputaciones plurinominales a nivel estatal, aunque Cuén Ojeda no consiguió la gubernatura de Sinaloa, como eran sus aspiraciones en ese momento, pero sí logró eliminar a sus rivales políticos, además de controlar por años a dicha casa de estudios, pese a que sólo estuvo en la rectoría del 2005 al 2009, así lo asegura el doctor Santamaría.

“Cuén sin el control de la universidad, el PAS sin el control de la universidad, no es nada. El PAS existe, Cuén, porque tiene el control de la universidad, sin ello, qué significa políticamente, nada, porque es una universidad gigantesca de 180 mil integrantes”, dijo el académico.

Por lo que, añadió, Cuén Ojeda se convirtió en figura pública desde que logró ser electo rector de esa institución académica. “Era un total desconocido fuera de la universidad, quizá conocido nada más en Badiraguato, en su pueblo”, sostuvo Santamaría, quien diversas columnas ha recordado como Melesio Cués durante su gestión como rector de la UAS, estableció un Consejo Universitario.

Con dicho Consejo, el exrector logró un poder que le sirvió para designar a la plantilla académica de la UAS, así como a líderes sindicales, por lo que la comunidad universitaria vio eliminado su poder de elección, pese a lo cual lograba movilizar a su favor a este sector, ya que en las contiendas electorales en las que participaba, obligaba bajo amenazas a quienes hicieran parte de la UAS a hacer proselitismo a su favor.

Fue tanto el capital humano y económico que logró extraer de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que el exrector logró formar su propio partido en 2012, con el que se infiltró en otras fuerzas política del país, como en Morena, cuando en las elecciones de 2021 brindó su apoyo a Rocha Moya, entonces candidato a la gubernatura del estado, con quien más tarde rivalizó y fue destituído como Secretario de Salud estatal en 2022.

— Con información de RíoDoce y Nora Nancy Gaspar Resendiz