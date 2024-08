PuntosYComas ¬ El TEPJF resolverá la gubernatura de Jalisco en segunda estancia

En su Juicio de Inconformidad Morena argumenta la pérdida de custodia en los paquetes electorales; la manipulación de los paquetes electorales, de los votos y de las actas; la perdida de paquetes electorales, así como la manipulación y falta de certeza en el cómputo y la información sobre los resultados electorales, situaciones que derivan en la violación reiterada de los principios constitucionales esenciales de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Será finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que dirá la última palabra con respecto al presunto triunfo del empresario Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano, en la disputa por la gubernatura de Jalisco, al atribuir, el Tribunal Electoral del estado, la victoria al emecista, sobre Claudia Delgadillo González, la candidata postulada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, así como los partidos estatales Hagamos y Futuro.

A 71 días de que se realizaron los comicios para la gubernatura, el domingo 2 de junio del 2024, el Tribunal Electoral de Jalisco resolvió el Juicio de Inconformidad promovido por el partido Morena, que demanda la nulidad de los comicios para que se convoque a elecciones extraordinarias. El partido guinda argumenta que en el referido proceso se cometieron violaciones graves y dolosas que fueron determinantes en el resultado, en el cual sólo hubo una diferencia del 4.96 por ciento entre el primero y el segundo lugar.

Quien firma como responsable de la promoción del Juicio de Inconformidad, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala y documenta que hubo una intervención indebida en el proceso electoral a favor de Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura, de cientos de servidores públicos que trabajan para el gobierno del Estado de Jalisco y para diversos municipios, cuyos ayuntamientos son emanaron del partido naranja, circunstancia que supone una grave violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, tutelados por el artículo 134 constitucional.

En un documento de 310 páginas, el abogado Almaguer Ramírez documenta en diversos capítulos y etapa, graves irregularirades en la mayoría de los 20 distritos electorales de Jalisco, entidad en la cual coinciden, en territorio y población, las mismas demarcaciones de Mayoría Relativa en las contiendas para diputados federales y locales.

DISTRITO 1

¿Cuáles fueron las irregularidades observada en el Disttrito 1 de Jalisco, que incluye las regiones Valles y Norte de la entidad?

En la promoción de su Juicio de Inconfvormidad, refiere Morena que existió una indebida intervención de servidores públicos para beneficiar a Movimiento Ciudadano. Refiere que, en el municipo de Ameca, Héctor Eduardo López Rodríguez actuó como representante e incluso firmó actas (se solicita la inspección por parte de esta autoridad). Él mismo aceptó o reconoció que era servidor público, pues se desempeña en el Ayuntamiento de Zapopan, y alegó que sí podía defender al partido porque estaba de vacaciones, sin embargo, ello es falso y no lo exime de respetar el artículo 134 constitucional.

DISTRITO 3

En el Distrito 3, con cabecera el Tepatitlán, en la región de los Actos de Jalisco, registraron las siguientes irregularidades, advierte Morena.

Irregularidades en cadena de custodia. Es importante señalar que se hizo un receso a las 15:30 horas del 6 de junio, por qué no se podían firmar el acta por un error en el sistema; sin embargo, a las 20:30 informaron a los representantes vía telefónica que habían encontrado 5 paquetes faltantes, indicando que eran el motivo por el que el sistema no había podía cerrar, computando dichos paquetes sin presencia de representantes, por lo que no se tiene certeza de la integridad de la documentación electoral. Destacando que la bodega se quedó abierta después de ese momento.

Presencia de funcionarios públicos. La sola presencia funcionarios públicos en los puntos de recuento es indebida, al generar presión en el personal del Instituto local. Ello, en atención a la asistencia funcionarios Municipales y Estatales en las sedes de recuento, entre otros, Gregorio Oropeza del Registro Público de la Propiedad, San Juana Jiménez, Jefa de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, Alfredo Padilla Director de la UNIRSE y el Director de Recaudadora del Estado de Jalisco con sede en Tepatitlán, Guillermo Navarro Navarro.

DISTRTITO 4

En el Distrito 4, con cabecea en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, señala la denuncia de Morena que se detectaron varias irregularidades graves.

Una irregularidad muy grave consistió en que la mayoría de las actas cuyo cómputo inmediato -sin cotejo- fue determinado por la [autoridad] responsable, no provinieron de los paquetes (en el exterior o en su interior), sino que los consejeros las tenían en una caja independiente cuya procedencia se desconoce por ésta y el resto de las representaciones. Es decir, no existe certeza sobre la procedencia de tales actas, pues bien pudieron llenarlas o confeccionarlas los consejeros, al no haber sido extraídas de los paquetes en presencia de representantes partidistas. Todo ello debe de constar en el acta circunstanciada, pues se hizo valer y se manifestó en múltiples ocasiones.

Agrega Almaguer Ramírez que ello significa que las actas no venían en los paquetes ni en su interior, ya las tenía el consejo distrital en una caja independiente, irregularidad sustancial que transgrede de manera irreparable el principio de certeza en cuanto a la autenticidad del resultado electoral, pues bien pudo distorsionarse la voluntad ciudadana sin que los partidos representados se percatarán, gracias a que no se siguió el protocolo establecido legal y reglamentariamente. Así, ningún representante pudo constatar de dónde obtuvieron las actas o de dónde las sacaron, pues sencillamente ya las tenían en un caja, circunstancia que no genera certeza suficiente para hablar de una elección democrática.

Supuestamente, el INE encontró boletas correspondientes a la elección de gubernatura y las envió de inmediato. Sin embargo, de las pruebas se advierte que éstas llegaron en bolsas caseras (no las oficiales de ninguna autoridad electoral administrativa), lo cual representa un fuerte indicio de que se violentó la cadena de custodia y, con ello, la integridad de los paquetes, pues tales boletas fueron manipuladas en el trayecto entre una autoridad y otra.

En la denuncia Morenista, que ahora tendrá que analizar la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, se reitera que se violó la imparcialidad contemplada en el artículo 134 constitucional, en virtud de que el representante propietario de Movimiento Ciudadano (Iván Alejandro Íñiguez Pérez) trabaja en la Auditoría del Estado. Es decir, se utilizó un recurso público humano para favorecer a un partido político, situación que contraviene postulados constitucionales esenciales como la equidad en la contienda y la imparcialidad en la aplicación de recursos públicos. Dicha situación puede corroborarse con los documentos que fueron firmados por dicho representante, que prueban que actuó con tal carácter, para después ser comparada con la nómina oficial de la Auditoría del Estado o su directorio en la página web correspondiente. Ello representa una violación grave a la constitución, pues demuestra que se utilizó el aparato estatal para beneficiar al partido político en el poder.

DISTRITO 6

En el Distrito 6, con cabecera en Zapopan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, advierte el Juicio de Inconformidad promovido por Morena, pues hubo una tardanza excesiva en el traslado de paquetes: en la madrugada empezaron a llegar los paquetes. El último paquete de recibió hasta después de las 8 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, lo más grave fue que dejaron un cúmulo importante de paquetes afuera del portón, sin resguardo ni vigilancia alguna, lo cual evidencia una violación a la cadena de custodia. Un altísimo porcentaje de paquetes no traía acta afuera, y en muchos casos no se encontró ni siquiera adentro.

También se presentó un fenómeno que afecta gravemente a la certeza y autenticidad de los resultados consignados en la plataforma: se hallaron actas sin nombre ni firma de ninguno de los representantes partidistas, por ejemplo, en la sección 3560, sin embargo, la [autoridad] responsable se negó a realizar el nuevo escrutinio y cómputo que procedía conforme a la ley.

Considera la alianza morenista que hubo un fenómeno que afectó gravemente a la certeza y autenticidad de los resultados consignados en la plataforma: se hallaron actas sin nombre ni firma de ninguno de los representantes partidistas, por ejemplo, en la sección 3560, sin embargo, la [autoridad] responsable se negó a realizar el nuevo escrutinio y cómputo que procedía conforme a la ley.

DISTRITO 7

El abogado morenista Almaguer Ramíez advierte que en el Distrito 7, con cabecera en Tonalá, en la Zona Metropolitana de Guadalajara se encontraron 5 paquetes vacíos, sin ninguna documentación de la elección de gobernador ni mucho menos votos, lo cual acredita que se manipuló el contenido de dichos paquetes, es decir, se violentó la cadena de custodia. A respecto y en su momento, se hizo una solicitud verbal de hacer constar en el acta circunstanciada, por lo que se solicita que se valore como prueba esa documental pública. Asimismo, el mero hecho de que no se hayan computado los votos que la ciudadanía ejerció en tales casillas, demuestra que el resultado final de la gubernatura no es fidedigno y no puede ser considerada auténtica.

Refiere el documento que existieron situaciones en las que el Consejo declaraba que estaban las actas perdidas y que, sin explicación ni justificación alguna, aparecían después de recesos y solo se mostraban a los representantes hasta la reanudación de la sesión al día siguiente. Es decir, transcurrían muchas horas sin presencia de representaciones partidistas y, mágicamente, aparecían actas que antes se habían decretado como perdidas en las que siempre resultaba ganador Movimiento Ciudadano.

Además, se aclara que, el supuesto hallazgo de las actas dentro de paquetes no es una explicación admisible, dado que los consejeros no podían abrir paquetes sin la presencia de los representantes, de modo que: a).- O bien se abrieron paquetes en momento prohibidos por la ley, sin la vigilancia partidista debida, o b).- El Consejo responsable fabricó dichas actas (que n se cotejaron contra ninguna otra copia) durante los recesos y las utilizó ilegalmente para computarlas y así distorsionar la voluntad ciudadana grotescamente.

Se realizaron múltiples traslados indebidos de paquetes y documentación electoral (416 paquetes), porque no hubo presencia partidista vía representante y tampoco los consejeros acompañaron la comitiva tal como lo establecen y exigen los lineamientos aplicables. Tan solo lo hicieron los Capacitadores Electorales, de modo que no puede darse fe sobre la legalidad de dicha actuación.

Una evidencia más de que se vulneró la cadena de custodia, es que el día de ayer, 11 de junio de 2020, citaron a los representantes 20 minutos antes para el traslado de paquetes de la sede distrital a la bodega central. Evidentemente, por la premura inexplicable, nadie pudo acudir a tiempo y, cuando arribaron los representantes de mi partido, los sellos de la bodega a estaban violados y los paquetes siendo manipulados, sin presencia partidista. Ello se acredita con la captura de pantalla del correo electrónica ofrecida como prueba documental.

Morena advierte que en Jalisco, otra anomalía muy grave que afecta la certeza de los resultados consiste en que se registraron o computaron los resultados de los primeros 17 paquetes electorales sin que los representantes pudieran ver que la captura de los datos asentados en actas fuera la correcta (revisar en el acta circunstanciada). No fue sino hasta que las representaciones partidistas lo exigieron, que se empezó a proyectar lo que se realizaba en la computadora -plataforma de captura de resultados-, sin que antes pudieran ver absolutamente nada los representantes de lo que se vació en la computadora (plataforma de la autoridad).

Denuncia situaciones muy anómalas y truculentas: “Existió una incidencia particular respecto de los paquetes correspondientes a la Sección 2709: cuando finalizó la jornada y se dio el traslado de paquetes al consejo distrital, subieron los paquetes a dos coches (era una comitiva supuestamente oficial de tres coches) y mi representante los siguió; en un punto, los tres coches se dispersaron, siguiendo rutas distintas y alejándose de la ubicación del consejo distrital y mi representado no supo a quién seguir, lo cual ya muestra un comportamiento atípico e irregular. Dichos paquetes, como podrá advertirse del acta circunstanciada, llegaron completamente vacíos, de manera que no cabe duda de que las personas encargadas de su traslado manipularon su contenido de manera deliberada. Al respecto, se adjuntan pruebas técnicas como fotografías y videos que documentan el hecho”.

Agrega además que otra irregularidad sustantiva tuvo lugar en múltiples secciones correspondientes a la Colonia Jalisco; consistió en la expulsión injustificada de los representantes de mi partido (y otros institutos políticos) del interior de la casilla mientras los funcionarios de casilla llenaban las actas de escrutinio y cómputo, para después omitir entregar las copias de dichas actas a cada representación partidista.

DISTRITO 8

En el Distrito 8, con cabecera en el poniente de Guadalajara, la única demarcación tapatía de clase media alta y alta, “ocurrió que 15 paquetes se perdieron y nunca aparecieron, entonces se computaron en cero. Se advirtieron muchos paquetes sin documentación de la elección de gubernatura, lo cual evidencia un patrón de sustracción de documentación de la elección para renovar al ejecutivo del Estado. Por ejemplo, los paquetes 5851-B y 1131-B, cuyas fotos se aportan como pruebas”.

Considera Morena en su impugnación que también hubo intervención de servidores públicos, lo que viola el artículo 134 constitucional, pues sus representantes y auxiliares en este distrito eran funcionarios públicos, como el caso de Christian Martín Lomelí, quien trabaja en el ayuntamiento de Guadalajara, por lo que se configura el supuesto de desvío de recursos públicos en favor de los candidatos de Movimiento Ciudadano.

DISTRITO 9

En el caso del Distrito 9 con cabecera en el Oriente de Guadalajaa, Morena asegura que se perdieron diversos paquetes que nunca aparecieron, de forma tal que se computaron en cero, circunstancia que afecta la certeza en el resultado de la elección. Además, de esos paquetes, 3 estaban vacíos. Varios paquetes venían abiertos totalmente, sin sellos y sin las cintas para sellar: por ejemplo, la sección contigua en 1317. En cuanto a la Bodegas: no había visibilidad para los representantes por cajas amontonadas, no había custodia ni vigilancia, sin embargo, los consejeros se metían y sacaban paquetes a placer sin dar explicación alguna. Además, había 3 accesos distintos, de modo que cualquiera podía entrar y alterar el contenido material de los paquetes.

Durante el recuento, se advirtió que las bolsas de plástico que contienen los votos estaban abiertas, lo cual afecta el principio de certeza. También se dio el fenómeno de muchos paquetes sin votos válidos y ninguna documentación relativa a la elección de gobernador y sin boletas sobrantes. Hubo además intervención indebida de recursos públicos a favor de Movimiento Ciudadano. La representante propietaria de dicho partido es servidora pública y simultáneamente candidata. Su nombre es ANA ISABEL ROBLES JIMÉNEZ y es asesora jurídica del ayuntamiento e incluso ha sido asesora del congreso. Hubo una irregularidad gravísima: usaron un archivo de Excel común y corriente como base de datos y con eso capturaban las actas, sin que los representantes [partidistas] pudieran ver en vivo como se alimentaba el sistema.

DISTRITO 10

En el Distrito 10 de Zapopan, donde reside la gente de más altos ingresos en la zona metropolitana de Guadalajara, Morena denuncia que se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales. Los videos demuestran que, a las 12 de día, antes de iniciar la sesión, se escuchó un alboroto afuera de las instalaciones de la junta. Varios representantes de la coalición Juntos Hacemos Historia salieron y vieron una trifulca de ciudadanos deteniendo una vagoneta color gris. Los ciudadanos tenían asido a un funcionario operativo del Instituto Electoral porque llevaba unas bolsas negras. Se le pidió explicación porque la gente gritaba “trae boletas”. Llegó la policía y por la presión se abrió la bolsa de basura negra, dentro de la cual había boletas electorales marcadas a favor de Morena para todas las elecciones.

La bolsa se rompió y se cayeron cientos de boletas que entre representantes y funcionarios fueron recogidas y las pusieron sobre una mesa. Ninguna de las boletas venían dobladas, lo cual es un indicio fuerte de que no se introdujeron por votantes. Además, las bolsas de basura se sacaban de las instalaciones por una puerta trasera de la junta a escondidas de los representantes. Incluso la presidenta del consejo municipal, de nombre Niria Patricia Gómez Espinoza, le dijo al presidente [del Comité Distrital] David Mora Cortés que siempre solían sacar documentación electoral por atrás.

En su juicio de inconformidad Morena denuncia que en ese Distrito 10 hubo una gran cantidad de paquetes vacíos, sin ninguna documentación electoral correspondiente a la elección de gobernador, porque se sustrajo dicha documentación en el transcurso del tiempo antes del cómputo, por lo que el resultado no es fidedigno. Se perdieron muchos paquetes o urnas en traslados porque no se siguió el protocolo marcado por el Instituto Nacional Electoral, lo cual conlleva el rompimiento de la cadena de custodia

Mañana veremos toda la amplia gama de trampas y triquiñuelas que Morena denuncia, en su Juicio de Inconformidad, en los restantes diez distritos electorales de Jalisco. Una elección plagada de iregularidades que el partido guinda exige sea anulada, para convocar a comicios extraordinarios, asunto que ahora quedará a consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

