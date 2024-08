La entrevista de Elon Musk a Donald Trump se ve afectada por problemas técnicos

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- El gran regreso de Donald Trump a la red social anteriormente conocida como Twitter no comenzó como esperaba.

Trump y el propietario de la red social X, Elon Musk, tenían previsto llevar a cabo lo que el titán de la tecnología denominó una “conversación en vivo” a las 20:00 horas (hora del Este de Estados Unidos). “Será muy entretenida”, publicó Musk antes del evento.

Había 878.000 usuarios conectados a la conversación más de 40 minutos después de la hora de inicio prevista, pero no se estaba transmitiendo ninguna entrevista hasta entonces. A muchos usuarios les apareció un mensaje que decía: “Detalles no disponibles”.

El equipo de Trump publicó que la “entrevista en X se vio desbordada con los usuarios que se conectaron”.

La conversación pretendía servir como una forma para que el expresidente llegara directamente a millones de votantes. También era una oportunidad para que X, una plataforma que depende en gran medida de la política, se redimiera tras algunas dificultades.

En mayo de 2023, el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, utilizó la plataforma para anunciar formalmente su candidatura a la presidencia. Sin embargo, fue un desastre lleno de fallas técnicas que se vio desbordado por las más de 400 mil personas que intentaron conectarse.

Aunque el equipo de Trump pedía paciencia a los usuarios el lunes, el candidato republicano a la presidencia fue menos tolerante cuando pasó lo mismo durante el gran momento de DeSantis.

“¡Wow! ¡El lanzamiento de DeSantis en Twitter es un desastre! Toda su campaña será un desastre. ¡Estén atentos!”, escribió Trump.

Y los simpatizantes de Trump no fueron muy pacientes el lunes.

“¿¿¿No disponible??? He planeado todo mi día alrededor de esto”, escribió el comentarista conservador Glenn Beck.

“Por favor háganle saber a Elon que no podemos unirnos”, publicó el multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman.

Antes de su conversación con Trump, Musk publicó en la plataforma que X estaba llevando a cabo “algunos ajustes del sistema” para manejar lo que se esperaba que iba a ser un gran número de participantes.

LA UE ADVIERTE INCITACIÓN AL ODIO

Ante el regreso de Trump a la red social, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, dio a conocer al propietario de X, Elon Musk, que Bruselas continúa con la vigilancia de posibles riesgos en la Unión Europea por la publicación de contenido que incita al odio en eventos políticos, por lo que esperan de cara a su entrevista con el candidato republicano, debido a que no está exento de cumplir con la Ley.

With great audience comes greater responsibility #DSA

As there is a risk of amplification of potentially harmful content in 🇪🇺 in connection with events with major audience around the world, I sent this letter to @elonmusk

📧⤵️ pic.twitter.com/P1IgxdPLzn

— Thierry Breton (@ThierryBreton) August 12, 2024