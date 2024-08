Pumas es eliminado de la Leagues Cup tras una goleada de 4-0 ante Seattle Sounders

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 12 de agosto (AS México).-Los Pumas de la UNAM se despidieron de la nueva edición de la Leagues Cup, pues fueron goleados por un marcador de 4-0 ante el cuadro de Seattle Sounders en la ronda de los octavos de final. Pablo Rothrock, Albert Rusnák y Jordan Morris en dos ocasiones marcaron los goles del equipo estadounidense.

Durante los primeros minutos, el conjunto de los Pumas tuvo el control del juego y jugadas peligrosas, pero no pudo abrir el marcador debido a su falta de contundencia. Al minuto 36, Pablo Rothrock le ganó la posición a su marcador y con un certero cabezazo a primer poste puso el 1-0 en el encuentro. Tras la anotación, los universitarios adelantaron sus líneas en busca de la igualada pero no lo consiguieron y se fueron al descanso en desventaja.

Para la parte complementaria, los del Pedregal mantuvieron el dominio del partido, pero una desatención en zona defensiva les costó caro. En el minuto 57, el delantero Jordan Morris bajó con el pecho dentro del área y sacó un fuerte disparo que venció a Julio González para el 2-0.

Statement made. @SoundersFC books their spot in the Quarterfinals in emphatic fashion 🫡

They will face the winner of LAFC and the San Jose Earthquakes! pic.twitter.com/ghUGynCCol

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2024