Entrevista ¬ No hay señales de que se quiera cooptar el Poder Judicial: Consejera Maya

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La Consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, reconoció en entrevista que el Poder Judicial de la Federación necesitaba una sacudida, como han reconocido desde distintos sectores, incluida la Ministra presidenta Norma Piña Hernández, y al mismo tiempo negó que haya señales de que el Gobierno actual quiera cooptarlo.

La Consejera expresó en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que la idea del Presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar estos cambios era para establecer la elección como un vínculo entre el pueblo y quien es el electo para que así los juzgadores tengan un compromiso.

“A mí me parece que la intención es muy buena de entender que si eso pasa, que si el pueblo entiende que tiene que elegir ahora todos sus poderes y fijarse muy bien a quién elegir y a la vez los poderes tienen compromiso con el pueblo, puede darse un paso a mejorar. El propósito que se busca es ese y yo creo que es lo que debemos de rescatar porque el cerrarnos y decir que van a acotar todo el poder y ahora nada más van a poner a los que quieran, bueno, pues eso es asumir cosas de las que no ha habido señal hasta hoy”, expuso.

La Consejera Celia Maya ahondó que aunque no hubiera pasado esta reforma, “el Poder Judicial ya tenía que reformarse hasta por honor, por necesidad, porque ya no hay nadie, en ningún sector, que haya dicho que no se necesita una reforma el Poder Judicial. La propia Ministra Presidenta Norma Piña, lo aceptó, que es necesaria, que es necesario darle al pueblo de México lo que necesita lo que corresponda y que se tiene que hacer una reforma”.

Maya García consideró que se trata de una nueva etapa del Poder Judicial como sucedió hace 30 años en el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. “En el 94, cuando se decidió hacer el cambio también se dijo ‘no se está dando el servicio de justicia como se debe’, ‘hay problemas’ y entonces se creó el Consejo de la Judicatura como órgano de vigilancia y vino un cambio y bueno, después de 30 años se llega a la conclusión que no está dando el resultado esperado, que se requiere mejorar y bueno, se va a intentar”.

“Yo creo que ya tiene que caber la cordura, yo lo que les diría a todos es que en este momento ya lo que tenemos, es que si se necesita una Reforma Judicial y eso ya fue consensuado porque no he oído un solo sector que no lo diga. El sector empresarial quiere reformar, la Iglesia quiere reforma, la Ministra quiere reforma, todo el mundo queremos reforma”, expresó.

Y puntualizó: “Ahora ya se dio el primer paso, ya está ahí y yo creo que ahora es lo que nos tenemos que ocupar es dar toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento, sé que le toca al Poder Legislativo la implementación de cómo se van a hacer, pero bueno, siempre uno puede tener ideas que pueden ayudar a que lo que se vaya implementando en la normativa, las leyes secundarias para que dé resultado la reforma porque qué queremos, pues el bien del país queremos reforma y está el diseño”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado