Sheinbaum anuncia que Antonio Martínez Dagnino permanecerá como el titular del SAT

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó este jueves a Antonio Martínez Dagnino como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que el funcionario continuará al frente del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Se va a quedar Antonio. Se queda prácticamente todo el equipo de Hacienda […] Es un muy buen equipo, honesto, y que conoce las finanzas públicas y nuestro proyecto. Estoy muy contenta colaborando con ellos”, dijo Sheinbaum en entrevista con la prensa.

Al informar que asistirá a la Secretaría de Hacienda para seguir trabajando en el Presupuesto de Egresos 2025, la Presidenta electa confirmó que el equipo. “Estamos en el ajuste déficit y al mismo tiempo, que haya recursos para todo lo que nos comprometimos y el desarrollo del país”, comentó.

Sheinbaum reiteró que no habrá nuevos impuestos. “No, no van a haber nuevos impuestos, no va a haber nuevas tasas”, sostuvo.

Sheinbaum afirmó que el equipo de la SHCP permanecerá igual, con excepción del enroque entre funcionarios del Gobierno federal y de la Ciudad de México: la economista Bertha Gómez Castro, actual Secretaria de Finanzas de la capital será la próxima Subsecretaria de Egresos federal, mientras que Juan Pablo de Botton deja dicho puesto para pasar al frente de la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México,

Martínez Dagnino cuenta con más de una década de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, y en las áreas de Política Fiscal y Tributaria de la Administración Pública Federal. Se ha desempeñado en áreas de auditoría, supervisión y análisis de instrumentos financieros. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), participó en la implementación de los procedimientos de supervisión del capital y liquidez de las instituciones financieras.

El 1 de diciembre de 2018 fue designado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dos días después del día de las elecciones, y ante la acelerada respuesta de los mercados financieros ante el temor de la llegada de Sheinbaum Pardo al poder, la Presidenta electa dio a conocer que Rogelio Ramírez de la O continuará frente a la SHCP, lo que causó confianza entre inversionistas, empresarios y el sector privado en general.

Ramírez de la O afirmó que se buscará “la reducción del endeudamiento generado cada año de cara a 2025, hasta niveles compatibles con un rango de deuda/PIB [Producto Interno Bruto] sostenible en el mediano plazo, en torno a tres por ciento del PIB”.

Del mismo modo, agregó, tratará de actualizar toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar sus prioridades: “estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales”.